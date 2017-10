La 2e édition du Salon de la Santé, du bien-être et de la Remise en forme débutera demain au parvis de l'Hôtel de Ville. Il s'achèvera dimanche, le public pourra donc en profiter durant le week-end.

Les organisateurs ont conçu le salon à l'image d'un parcours pratique et non d'un salon exclusivement commercial, ce qui lui confère un zeste d'originalité.

Organisé autour de diverses thématiques, l'agencement du salon se fera en autant d'espaces thématiques pour faciliter le parcours des visiteurs et optimiser leur satisfaction, en les dirigeant exactement et rapidement là où ils souhaitent se rendre.

Il y aura donc : l'espace « santé et médecine », l'espace « services et activités connexes », l'espace « bien-être et beauté » et enfin pour ceux qui veulent garder ou retrouver la forme, un espace « nutrition et remise en forme ». Notons que des experts seront à leur écoute dans chaque espace thématique.

Services et attentes. Les exposants ont été sélectionnés de manière à présenter une offre attractive et variée, pouvant répondre aux attentes diverses de visiteurs en tout genre. L'objectif avoué du salon est d'ailleurs de donner l'occasion aux visiteurs de s'informer sur tout ce qui peut l'intéresser ayant trait de près ou de loin à la santé.

Pour les friands de nouveauté, il leur est possible de tester de nouveaux produits sur place. A titre d'exemple, le stand O'Régime régalera et ravira celles et ceux soucieux de garder leur ligne : salades gourmandes et recettes de jus détoxifiants y seront au menu !

Conférences et partages. Grâce aux ateliers, démos et conférences qui seront proposées au public, cette deuxième édition, à l'image de la précédente, se veut également être une plate-forme de rencontre et de partage.

Par ailleurs, des stands de dépistage et de consultation seront également disponibles sur place. 25 organismes se départageront les 40 stands, escomptés accueillir 4000 visiteurs. Particuliers, entreprises, associations, étudiants, tout le monde est le bienvenu !