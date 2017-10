Burkina Faso: Putsch raté au Burkina Faso - Les inculpés vont être fixés sur les accusations

« On espère qu'on ira au jugement avec bien sûr des éléments qui seront vraiment à charge. Il faut éviter de politiser ce procès. C'est un procès où il y a peut-être des gens qui ont participé à un putsch militaire, ça s'arrête là. On détermine les responsabilités et on passe à autre chose. Les magistrats font correctement leur travail et il faut éviter effectivement qu'il y ait des interférences de l'exécutif dans ce dossier », estime-t-il.

« La chambre de contrôle a estimé que comme nous sommes en chambre de conseil, chaque inculpé doit passer avec son conseil. Nous avons estimé que non. Cela viole les droits de la défense. On ne peut pas faire de confrontation. Comment la chambre de contrôle va décider ? », explique-t-il.

Cette audience de confirmation des charges se tient après le désistement de plusieurs avocats et du parquet militaire de leur appel sur l'ordonnance du juge d'instruction. Et, à l'ouverture, les avocats de la défense ont demandé la présence de tous les inculpés dans la salle. Ce à quoi le président de la chambre de contrôle n'a pas accédé, selon maître Larousse Ollo Hien.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.