Mali: Grève de 72 heures du Syntade - Un gros manque à gagner pour le Trésor public

Depuis hier le syndicat des travailleurs de l'Administration d'Etat (Syntade) observe une grève de 72 heures. Ce syndicat des fonctionnaires exige le retrait de la Loi n° 2014-015 du 27 mai 2014 portant sur l'enrichissement illicite et toutes les dispositions qui s'y rattachent

Cette grève de 3 jours va avoir de graves conséquences sur l'économie malienne qui n'est pas au mieux de sa forme. Il serait très difficile d'évaluer le manque à gagner pour le Trésor et c'est un mauvais signal donné aux investisseurs. Si pour certains, il est trop tôt pour faire le bilan de cette situation malheureuse , d'autres expriment clairement leur incompétence en la matière et nous renvoient vers les services de l'assiette (douane, impôt, domaine), lesquels sont les plus concernés et touchés par le manque à gagner, semble-t-il.

Au regard du contexte actuel, nombre d'observateurs pensent que cette grève n'est pas la bienvenue et donne une mauvaise image du pays. Ils souhaitent qu'une solution rapide soit trouvée au problème afin que les activités économiques reprennent leur cours normal.

Pour rappel, réuni en session extraordinaire le 10 octobre, après une large consultation des structures de base de l'ensemble des régions, dans le respect strict de la démocratie interne des syndicats, le bureau exécutif national Syntade décide: d'observer une grève d'avertissement de 72 heures dans tous les services de l'administration d'Etat (Syntade) à compter du mercredi 25 octobre à partir de minuit au vendredi 27 octobre 2017 à 00h, de relancer ladite grève pour une durée de cinq jours, soit du lundi 6 novembre au vendredi 10 novembre.

Si le gouvernement ne prend pas les dispositions qui s'imposent pour abroger purement et simplement la Loi n° 2014-015 du 27 mai 2014 et toutes les dispositions qui s'y rattachent».

Sans doute, le secrétaire général du Syntade, Yacouba Katilé et ses mandants exigent ni plus ni moins le retrait pur et simple de la loi portant l'enrichissement illicite. Ils interprètent cette loi comme une ingérence dans la vie privée de ses militants. Face au refus du gouvernement de revenir sur cette Loi, les fonctionnaires de l'Etat observent à partir de ce jour une grève de 72 heures.