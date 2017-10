Congo-Brazzaville: Stylisme - La soirée Biso na Biso a tenu ses promesses

Articulées sur le défilé de mode et de la musique, les retrouvailles culturelles interafricaines ont tenu en haleine, le 21 octobre à Pointe-Noire, le public ravi d'avoir passé des moments mémorables.

L'événement a été organisé par le Cercle des jeunes créateurs (CJAC). Il a réuni les stylistes venus de quatre pays d'Afrique, à savoir le Benin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Congo, pour valoriser la mode et la beauté africaines matérialisant ainsi la cohésion sociale tant souhaitée « Biso na Biso est un rendez vous de la mode africaine qui a pour but de faire découvrir les potentialités créatrices de l'Afrique dans l'art vestimentaire, en mettant en exergue le brassage culturel, un mot qui a tout son sens dans la ville cosmopolite qu'est Pointe-Noire.

C'est aussi un haut moment de partage où les stylistes et mannequins du continent échangent sur le plan artistique et culturel mais aussi dans leurs relations interpersonnelles et humaines, ce qui renforce le vivre- ensemble », a dit Cardy Cardelin Babakila, président du CJAC, initiateur du projet.

Pour Joël Souamy, conseiller culturel du préfet de Pointe-Noire et promoteur culturel, «la mode africaine a beaucoup à apporter au monde avec ses couleurs, sa qualité et son originalité à en juger à travers les grands stylistes du monde qui reviennent en Afrique pour leur inspiration en se servant des accessoires et matéraiux originaux du continent comme le raphia. Il est donc important aux Africains de faire autant».

Ainsi, tout au long de la soirée dénommée Biso na Biso African Beauty, les mannequins habillés par les stylistes Guelaurd Kikabou (Congo), Matheo Moko by Lysa (Côte d'Ivoire), Alao (Benin), Inès Ganche (Cameroun) ont fait exulter le public pour avoir valorisé la beauté africaine avec les tenues traditionnelles.

Les groupes musicaux Afro Root Akpala (Benin), Adjani Musica (Congo), Ismael (Cameroun), Christ Tresor (Congo) sans oublier la gym ont agrémenté la soirée. La tombola qui a fait de nombreux gagnants récompensés par Délices Maé a clos la manifestation.

Avec des moyens modestes mais avec une volonté de réussir, le CJAC a pu organiser cette soirée avec l'appui des partenaires et sponsors tels que DRTV, Ana Events, Source Mayo, CPGOS, Luwu Juice, Ok Zéro Killed, APDC, Ocken Palace, Délices Maé, Univers d'Alexia, Smart Com et les Brasseries du Congo.