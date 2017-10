Afrique du Sud: Macky chante le rail en Afrique du Sud, Elène Tine l'attend sur la grève des cheminots de Dakar-Bamako

L'intersyndicale proteste contre le non-respect des engagements que les deux Etats avaient pris lors de la résiliation du contrat de concession sur le corridor Dakar-Bamako. Ces engagements tournent autour de la mise en place d'un comité de gestion de la phase transitoire et l'injection d'un montant de 7,5 milliards de francs Cfa, à raison de 3 milliards 750 millions (pour chaque Etat) en vue de sécuriser l'outil de production avec à la clé la réhabilitation des machines, la réparation des points critiques de la voie et la prise en charge des salaires des travailleurs pendant cette dite phase transitoire.

Aussi l'ex parlementaire d'attirer l'attention du président Macky Sall sur le fait qu'il y a des milliers de camions qui cherchent à prendre la relève du chemin de fer et assurer le trafic de marchandises entre Dakar et Bamako. Des camions qui mettent une situation indescriptible autour du port autonome de Dakar. «Je suis convaincue que ce sont ces lobbies-là qui ne veulent pas que le Dakar Bamako Ferroviaire soit relevé. Il faut qu'il sache que ces camions sont en train de déstructurer tout le réseau routier mais aussi qu'ils sont à la base de presque tous les accidents de la route alors qu'un seul train peut transporter l'équivalent d'une cinquantaine de camions», dit-elle, ajoutant qu'il ne suffit que de 250 milliards de francs Cfa pour relever cette entreprise qui pourra faire vivre ses employés et générer des emplois pour les jeunes de ce pays.

