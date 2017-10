Cameroun: Facilité élargie de crédit - Une mission du FMI au pays

Pendant dix jours, l'équipe conduite par Corinne Delechat va faire le point sur l'état d'avancement du programme triennal signé en juin dernier.

L'équipe du Fonds monétaire international (FMI) dépêchée au Cameroun et conduite par Corinne Delechat est à Yaoundé depuis mardi dernier. Ce jusqu'au vendredi 03 novembre prochain. Objectif, évaluer la mise en oeuvre par le pays du programme économique et financier triennal signé avec l'institution en juin dernier.

Pendant une semaine, la délégation du FMI va avoir des entretiens avec divers acteurs de l'économie nationale. Parmi ces acteurs, les ministres en charge des finances et de l'économie, ainsi que les responsables des structures sous tutelle, les responsables de certaines entreprises publiques, mais aussi les acteurs du secteur privé.

Selon le programme de cette mission d'évaluation, il est prévu de jauger l'exécution du budget entre juin et septembre 2017. Dans ce volet, les recettes fiscales, douanières et même pétrolières seront épluchées. De même que les dépenses (salaires, services, transferts, service de la dette, investissements), l'utilisation des reliquats des ressources issues de l'Eurobond et des emprunts obligataires, etc.

Des séances de travail spécifiques, appelées réunions techniques, auront également lieu avec divers secteurs concernés pour parler par exemple des recettes fiscales, du secteur réel et des prix, de la balance de paiements, la dette publique, les dépenses courantes. A chaque fois, il sera question de faire un état des lieux et des projections pour l'année 2018, voire pour la période 2017-2022.

Durant cette mission, les évaluateurs du FMI travailleront également avec le directeur national de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, notamment sur la liquidité/surliquidité du système bancaire, l'évolution du crédit au secteur privé, la situation des banques en difficultés et des institutions de microfinance.

L'évolution des grands projets d'investissement et leur financement, l'état d'avancement des projets spéciaux (plan d'urgence, CAN... ), la mise en oeuvre des accords de partenariat public-privé seront également évoqués, pour estimer et projeter les dépenses y relatives.

Pour mémoire, en août dernier, lorsqu'une équipe similaire a séjourné au Cameroun pour préparer cette revue, le FMI avait dit sa satisfaction par rapport au début de la mise en oeuvre du programme triennal par le Cameroun. A cette époque, 100 milliards de F, sur près de 390 milliards accordés grâce à la facilité élargie de crédit, avaient déjà été mis à la disposition du pays et Corinne Delechat avait déclaré : « La première impression est que tout se passe bien. On affinera avec les différentes contreparties ».