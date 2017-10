Cameroun: Audiences - Deux ambassadeurs au Sénat

S.E. Nikolay Ratsiborinskiy (Russie) et S.E. Sherif Salah Eldin Elleithy (Egypte), arrivés en fin de séjour, ont été reçus hier par le président de la Chambre Marcel Niat Njifenji.

Ils se sont succédé dans le cabinet du président du Sénat hier au palais des Congrès de Yaoundé. L'ambassadeur de la Fédération de Russie au Cameroun, et l'ambassadeur de la République arable d'Egypte. Tous deux sont arrivés en fin de séjour au Cameroun. C'est dans ce cadre qu'ils ont été reçus par Marcel Niat Njifenji.

Nikolay Ratsiborinskiy, ambassadeur de la Fédération de Russie, quitte le Cameroun après un séjour de six ans et sept mois. Au sortir de l'échange avec le président du Sénat, le diplomate a rappelé l'importance du rôle des parlementaires pour la construction d'une nouvelle démocratie et de la liberté, dans un monde sécurisé.

Il espère dès lors une collaboration plus intense entre les parlements camerounais et russe. Par ailleurs, il a encouragé les leaders politiques camerounais à mettre de côté leurs égoïsmes et à se souvenir que l'Etat a le monopole de l'usage de la force. Surtout que le devoir de l'Etat est de protéger l'intérêt général.

Pour sa part, S.E. Sherif Salah Eldin Elleithy de la République arabe d'Egypte, qui arrive au terme d'un séjour de quatre ans, s'est félicité des fruits de la coopération entre les deux pays. Il a de ce fait rappelé que les relations diplomatiques existent entre les deux pays depuis l'indépendance du Cameroun.

A ce jour, les réalisations sont nombreuses et couvrent des domaines variés. Par ailleurs, reconnaissant le leadership des président Biya du Cameroun et Al- Sissi de l'Egypte, il s'est dit quasiment certain que de nouvelles infrastructures seront mises sur pied pour développer les relations bilatérales entre les deux pays.