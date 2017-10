Cameroun: Les crises s'additionnent, les moyens diminuent

Malgré la multiplication des foyers de tensions, les ponctions budgétaires imposées par la nouvelle administration américaine vont réduire les capacités d'intervention des Nations unies.

Les Nations unies sont sur le terrain des opérations de maintien de la paix depuis 1948, avec au total 71 opérations engagées dans le monde à ce jour. Actuellement, 16 missions de la paix onusiennes sont en cours dans le monde, dont 8 concernent l'Afrique. Ces opérations sont extrêmement coûteuses tant en ressources financières qu'humaines. 112 294 personnes venant de 127 pays sont engagées dans ces opérations.

Mais la multiplication des crises à travers la planète, combinée à la réduction des ressources budgétaires de l'ONU, limite aujourd'hui les actions des casques bleus dans les opérations de maintien de la paix. Sous la pression de la nouvelle administration américaine, le budget alloué aux opérations de maintien de la paix de l'ONU pour l'exercice en cours (du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018) est d'environ 6,8 milliards de dollars.

Cette enveloppe a subi une ponction de 7,5% par rapport à l'exercice précèdent. En réduisant leurs quotes-parts, les Américains qui sont les plus gros contributeurs au budget des opérations de maintien de la paix des Nations unies avec 28,47%, veulent limiter le « gaspillage » et demandent à l'ONU de « travailler plus intelligemment et plus efficacement ». Depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche, Donald Trump trouve injuste que son pays contribue à plus de 28 % au budget des Casques bleus.

Il est difficile dans ces conditions de mener avec efficacité les opérations de maintien de la paix avec un budget réduit, quand on sait que les ressources allouées jusqu'ici couvraient péniblement les charges que charrient ces missions. Cette austérité va impacter considérablement sur les opérations en cours. Les premiers effets n'ont pas tardé à se faire sentir. La Mission de l'Organisation des Nations unies en RD Congo (Monusco), classée parmi les opérations les plus onéreuses, a perdu du coup 93 millions de dollars et a vu l'effectif de ses casques bleus réduit de 3 600 hommes.

La mission des Nations unies au Soudan du Sud (Minuss) a vu son budget amputé de 100 millions de dollars, alors que l'opération hybride Union africaine- Nations unies au Darfour (Minuad) a eu 60 millions de dollars en moins. Des ponctions budgétaires dangereuses au vu des urgences auxquelles ces missions font ou feront face sous peu.

Il faut compter sur le leadership et la vision du nouveau Secrétaire général de l'ONU pour trouver une alternative à cette situation conjoncturelle. Sorti du moule du HCR, António Guterres a la réputation et le profil d'homme de terrain. Depuis son élection à la tête de l'ONU, il impulse une nouvelle dynamique dans la gestion des crises en préférant l'approche terrain à la bureaucratie. Les diplomates placés auprès du Conseil de sécurité sont de plus en plus présents sur le terrain, question de se faire une idée de la menace terroriste qui affecte les pays.

En mars dernier, une délégation de quinze ambassadeurs de l'Onu a effectué une tournée dans les pays du lac Tchad impliqués dans la guerre contre la secte Boko Haram. La semaine dernière, le Conseil de sécurité a dépêché dans le Sahel ses représentants pour évaluer la situation sécuritaire des pays du G5 Sahel, mais également pour identifier l'appui à fournir pour répondre aux menaces auxquelles font face ces Etats. Le voyage en cours en RCA du patron de l'Onu confirme cette approche pragmatique.