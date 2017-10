Cameroun: Investissement public - Le temps des évaluations

En même temps que se compilent les donnés de l'exécution du troisième trimestre 2017, diverses anticipations sont en cours pour réussir le prochain exercice.

Le personnel en charge du suiviévaluation du Budget d'investissement public (BIP) est particulièrement occupé en ce moment. Dans leurs bureaux au ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire (MINEPAT), ils travaillent sur un double front : la compilation des données de l'exécution physico-financière du BIP au 30 septembre 2017 (3e trimestre). Et parallèlement, des travaux d'anticipation sur l'exercice 2018, notamment le retour à tous les gestionnaires, les maires notamment, du journal des projets pressentis pour d'éventuelles corrections et la finalisation des dossiers techniques d'appel d'offres (DAO).

A propos de l'évaluation au 3e trimestre 2017, l'un des responsables de la cellule de suivi du BIP au MINEPAT explique qu'actuellement, les comités locaux de suivi participatif sont en cours. « La collecte de données commence au niveau communal, départemental et puis régional. Toutes ces étapes doivent se faire dans les 21 jours après la clôture du trimestre. Les données arrivent donc progressivement au MINEPAT pour compilation. On ne tient pas encore tout, mais a priori, les chiffres sont bons, comparés aux années précédentes.

C'est dire que les réformes portent », se réjouit notre source. Il souligne par ailleurs que conformément aux textes réglementaires, la clôture des passations des marchés est intervenue le 15 octobre et l'arrêt des engagements suivra le 30 novembre. Sur les réformes engagées depuis 2016, visant une bonne exécution du BIP, il s'agit entre autres du renforcement du dispositif de préparation avec une attention accrue sur la maturation et la programmation des projets. Mais aussi la mise en place d'une collaboration plus étroite entre les ministères en charge de l'économie, des finances et des marchés publics.