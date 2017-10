Cote d'Ivoire: Mme Tamini Adjoua N'Go Louise - Dans une famille, le père et le fils peuvent avoir de petites divergences

interview

Mme Tamini adjoua N'Go Louise est la secrétaire départementale du Rdr à Toumodi.

Dans cet entretien à l'IA, elle parle du département qu'elle dirige et évoque la dissension entre le chef de l'Etat Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro

Le Rhdp, semble-t-il, prépare un rassemblement ici à Toumodi les jours prochains. De quoi s'agit-il exactement ?

C'est exact. Nous voulons montrer à l'opinion qu'ici à Toumodi, le Rhdp se porte à merveille. Les différents partis qui composent ce regroupement houphouétiste s'entendent bien et mènent le même combat, celui de l'épanouissement des Ivoiriens. Nous voulons démontrer notre cohésion, et renforcer notre solidarité pour les échéances futures.

Quels commentaires pouvez-vous faire en tant que cadre du Rdr sur "l'incompréhension" entre le président de la République Alassane Ouattara et le président de l'Assemblée Nationale Soro Guillaume ?

Il n'y a aucun commentaire à faire. Dans une famille, le père et le fils peuvent avoir de petites divergences. Mais, très vite, cela se règle au sein de la famille. Et la vie continue. C'est vous, les journalistes qui disent qu'il se passe des choses. Il ne faut surtout pas essayer de rentrer entre le père et le fils. Il n'y a pas le feu à la maison. Aucun péril en la demeure.

Dans votre département, l'on constate, surtout ces derniers temps, qu'il y a de nombreuses personnes qui rejoignent le Rdr pour y militer. A votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer ces ralliements ?

Moi, je pense que les gens sont à la recherche d'un mieux-être. Et ils pensent le trouver au Rdr. C'est tant mieux. Quand vous avez une déléguée départementale qui est à la disposition des militants, qui peuvent venir la voir de jour comme de nuit, une déléguée qui apporte son soutien matériel et financier aux militants, qui partage avec les militants les moments de joie et de peine, les gens ne peuvent venir qu'à elle. Naturellement, je suis une personne affable qui prend le temps d'écouter les autres et leur rendre le service qu'il faut, si possible. De plus, le Rdr est un parti d'avenir. Et les gens le savent. Je peux donc dire que ces ralliements à la cause de notre parti et du président Alassane Ouattara sont normaux et bienvenus.