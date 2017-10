Le Budget 2018 de l'Etat de Côte d'Ivoire a été adopté en conseil des ministres, le 4 octobre 2017 avant sa présentation devant la représentation nationale.

Ce Budget 2018 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 6. 723, 5 milliards de FCFA est en hausse de 4, 3% par rapport au Budget correctif de 2017. De passage récemment à la Direction générale du budget et des finances (DGBF), Moussa Sanogo, secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat a adressé ses félicitations aux membres de cette direction dirigée par Seydou Traoré.

Nous avons ensemble des défis à relever », a rappelé Moussa Sanogo. Ces défis concernent, selon Seydou Traoré, directeur général du budget et des finances, la poursuite de l'informatisation des différents services de la DGBF : »

La Direction générale du budget et des finances a entrepris plusieurs réformes structurelles pour l'assainissement et la transparence dans la gestion des finances publiques.

Cela s'est traduit en 1999 par la mise en place du budget unique et du Système intégré de gestion des finances publiques (SIGFIP). Ces réformes se sont poursuivies par le développement d'autres applicatifs tels que le SIGMAP, pour la gestion des marchés publics, le SIGBUD, pour l'élaboration du budget, le RICI-EPN, pour la comptabilisation des opérations budgétaires des EPN, le SIGESCOD, pour le suivi des opérations budgétaires des collectivités décentralisées et SOLDE An 2000 pour le traitement des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat (... )

Au regard de l'évolution rapide de l'environnement économique et financier, de nombreux défis restent à relever, notamment, la poursuite du déploiement de nos systèmes de gestion dans les services, les institutions et les projets cofinancés, les ambassades... »