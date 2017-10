Cote d'Ivoire: Mission économique belge en Côte d'Ivoire, du 22 au 25 octobre 2017 - #BEmissionCIV

communiqué de presse

Bruxelles — BRUXELLES, 22 October 2017 / PRN Africa / -- SAR la Princesse Astrid présidera, en sa qualité de représentante de SM le Roi Philippe, une large mission économique en Côte d'Ivoire du 22 au 25 octobre. Cette « Belgian Economic Mission » comptera 265 participants au total, dont 214 hommes d'affaires représentant 134 entreprises.

Cette mission de 3 jours se concentrera sur la capitale Abidjan. Cinq ministres y prendront part :

- Didier Reynders, Vice-premier ministre fédéral et Ministre des Affaires étrangères et européennes

- Pierre-Yves Jeholet, Vice-président et ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation du gouvernement de la Région wallonne

- Philippe Muyters, Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'innovation et du Sport du gouvernement de la Région flamande

- Pieter De Crem, Secrétaire d'État fédéral au Commerce extérieur

- Cécile Jodogne, Secrétaire d'État de la Région de Bruxelles-Capitale compétente pour le Commerce extérieur et les Investissements et Ministre de la Commission communautaire française chargée de la Fonction publique et de la Santé

C'est la première fois qu'une Mission Economique Belge se rend en Côte d'Ivoire. Ses principaux objectifs seront d'identifier les opportunités d'affaire et d'approfondir nos relations commerciales bilatérales avec la Côte d'Ivoire.

Les 134 entreprises participantes prendront part à des B2Bs, à des conférences de haut niveau, à des séminaires, à des réunions officielles et à des évènements de networking qui ont été préparés par les cinq principaux organisateurs. Une vingtaine de contrats et d'accords (Memorandum of Understanding) seront signés avec des partenaires ivoiriens. Les trois agences régionales de promotion du commerce extérieur et d'attraction des investissements étrangers (Flanders Investment & Trade (FIT) , Brussels Invest & Export (BIE) et Agence Wallonne à l'Exportation (AWEX)), l'Agence du Commerce Extérieur et le Service Public Fédéral Affaires étrangères ont préparé, en concertation étroite avec leurs hôtes ivoiriens, un programme rempli d'opportunités d'affaires pour les entreprises belges participantes et leurs partenaires locaux.

SAR la Princesse Astrid et la délégation ministérielle auront également des entretiens politiques avec le Président Alassane Ouattara, avec des membres du gouvernement ivoirien et avec les autorités locales.

La Belgique représente 12% des exportations européennes vers la Côte d'Ivoire, pour un montant total de 292 millions euros. Elle se place ainsi au rang de 2ème exportateur européen vers ce pays. La part de la Belgique dans les importations de la Côte d'Ivoire est de 15,2%, soit 658,8 millions d'euros. Ici aussi, la Belgique se place en 2ème position. Les exportations sont principalement composées de matériel de transport, de machines et d'équipements ainsi que de produits chimiques. Les produits d'alimentation dominent les importations en provenance de Côte d'Ivoire (79,4%), suivis par les produits végétaux et les produits minéraux.

Les trois agences régionales organiseront chacune un forum sectoriel à Abidjan. Celui de FIT portera sur les opportunités dans les secteurs du transport et de la logistique, celui de BI&E sur l'infrastructure économique (construction, eau, énergie) et celui de l'AWEX sera consacré à l'agriculture et à l'agro-industrie. Les entreprises belges disposent d'une expertise unique. Elles ont souvent aussi une expérience dans le développement de projets en Afrique, et de plus en plus fréquemment en Côte d'Ivoire. La Mission Economique Belge cherchera à promouvoir nos entreprises comme des passerelles pour les produits ivoiriens en Europe, de la même manière que la Côte d'Ivoire peut devenir une base pour nos exportations dans la région et une destination prometteuse pour les investissements de nos entreprises.

Au cours de la Mission Economique Belge, le SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement organisera un séminaire sur les droits de l'homme et le secteur privé. Le thème sera plus précisément celui du respect des droits des enfants dans le secteur du cacao, qui est le principal produit d'exportation de Côte d'Ivoire. La Première Dame ivoirienne, Dominique Ouattara, participera à ce séminaire. Les autorités publiques nationales et des organisations internationales y présenteront leurs plans d'actions. Les priorités des grands acheteurs de produits du cacao et des coopératives actives dans ce secteur seront également abordées. Ce séminaire se tiendra dans le cadre de la préparation du Sommet Union Africaine - Union Européenne qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains et auquel participera le Premier ministre Charles Michel.

Le Ministre Reynders signera également un accord aérien avec la Côte d'Ivoire. Les accords aériens déterminent les pays avec lesquels la Belgique a des liaisons aériennes. Ces accords sont évidemment d'une grande importance économique pour les opérateurs belges dans le secteur de l'aviation. La signature de cet accord avec la Côte d'Ivoire représentera aussi une étape importante dans la promotion des relations économiques, culturelles et humaines entre nos deux pays.

La mission s'achèvera le 25 octobre, avec un lunch gastronomique offert aux invités Ivoiriens. Ce lunch sera préparé par un chef belge, dans le cadre de la campagne Belgium, Uniquely Phenomenal. Il travaillera avec des produits locaux pour concocter un repas de fête au cours duquel les résultats de la mission pourront être célébrés.

SOURCE Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, Belgique