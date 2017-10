Sénégal: Agriculture - Une étude de l'IPAR sur le foncier publié

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

Les objectifs de cet atelier étaient d'enrichir et de valider les résultats de ladite étude et de formuler des recommandations pertinentes sur les actions à entreprendre pour valoriser ces résultats dans une perspective d'aide à la décision.

Il s'agit plus spécifiquement de dresser un état des lieux actualisé de la variété des marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest, de leurs évolutions et des risques encourus en l'absence de régulation; d'établir une typologie contextualisée des marchés fonciers ruraux, qui met en exergue les besoins spécifiques de régulation de chaque type de marché foncier; de présenter la gamme existante des instruments de régulation des marchés fonciers ruraux à l'échelle mondiale; etc.

L'étude avait pour objectif principal «d'examiner les risques liés au développement des marchés fonciers ruraux non régulés et de produire une boîte à outils des instruments de régulation qui pourraient permettre de limiter ces risques ».

