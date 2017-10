Ghana: Investissement - Le Ghana sollicite l'Eximbank pour soutenir sa filière cacao

Respectivement premier et deuxième producteurs du cacao sur le plan mondial, la Côte d'Ivoire et le Ghana font face à une crise liée à ce secteur, depuis le début de la chute des prix sur le marché mondiale. A en croire le ministre ghanéen de l'Alimentation et de l'agriculture, Owusu Afriyie Akoto, le recours aux prêts a été motivé par la forte baisse des prix du cacao sur le marché mondial.

Le prêt, dont les discussions ont été entamées entre les autorités ghanéennes et la China Eximbank, devrait être le second du genre, en l'espace de quelques semaines, pour le secteur ghanéen du cacao. En effet, fin septembre dernier, les autorités ghanéennes avaient déjà évoqué avec la Côte d'Ivoire un prêt de 1,2 milliard de dollars auprès de la Banque africaine de développement (BAD) pour appuyer leur stratégie de création d'un stock régulateur qui les aiderait à exercer une influence sur le prix mondial du cacao.

Copyright © 2017 Ecofinance.sn. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.