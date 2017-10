Cote d'Ivoire: Didier Reynders ouvre à Abidjan un séminaire sur les droits de l'Homme dans le secteur privé

Malgré le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, qui prône l'apaisement, et les… Plus »

Le séminaire qui était organisé aujourd'hui cadrait aussi dans le contexte plus large des relations entre l'Union Européenne et l'Afrique, à l'approche du 5ème sommet Union Africaine-Union Européenne, où l'accent sera mis sur l'importance d'investir dans la jeunesse.

Un des engagements du plan d'action est d'intégrer une activité de sensibilisation et d'information sur cette problématique lors des missions économiques à l'étranger, en coopération avec le pays-hôte, les entreprises et la société civile. Le séminaire d'aujourd'hui était le premier dans son genre, une initiative qui sera répétée lors des prochaines missions économiques.

Le nombre d'enfants qui travaillent en Afrique a baissé d'un tiers depuis 2000. Le chiffre reste cependant très élevé et tourne actuellement encore autour de 152 millions d'enfants victimes du travail des enfants dans le monde d'après l'OIT, dont 72,1 millions en Afrique. La plupart des industriels du chocolat, dont beaucoup sont présents en Belgique, ont relevé le défi de ne plus produire que du chocolat durable à l'horizon 2020.

L'intervention du Ministre Reynders a été suivie de discours, de témoignages et d'un débat réunissant tous les acteurs concernés. Le séminaire accueillait des représentants de l'Organisation Internationale du Travail (OIT), de l'UNICEF, du Ministère de l'Emploi et de la Protection Sociale, des coopératives ivoiriennes de planteurs, de négociants de cacao et des grands acteurs de l'industrie du chocolat. La Première Dame de la République de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, très engagée en matière de droits des enfants et de lutte contre le travail des enfants, est également intervenue au cours du séminaire.

Ce séminaire était plus particulièrement axé sur la prévention et l'abolition du travail des enfants dans la chaîne d'approvisionnement du cacao, le principal produit d'exportation de la Côte d'Ivoire.

