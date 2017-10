Ile Maurice: Commission drogue - Les avoirs de Me Raouf Gulbul décortiqués

«Nous ne sommes pas là pour vous punir mais plutôt pour vous donner l'occasion de vous expliquer.» Me Raouf Gulbul, Senior Counsel, a été entendu par la commission d'enquête sur la drogue, ce jeudi 26 octobre.

«Je suis là pour vous aider. Je dirai la vérité», a d'emblée soutenu l'avocat. Il a d'abord été questionné en tant que président de la Gambling Regulatory Authority.

Les biens du Senior Counsel ont ensuite été évoqués. Me Raouf Gulbul a avoué qu'il n'a pas fait de «declaration of assets» en écrit bien que la presse en ait parlé. Il parle de son terrain à Mesnil où il a d'ailleurs construit sa maison. Le ténor du barreau a aussi acheté un terrain résidentiel à Bagatelle au coût de Rs 10 millions en 2014. La même année, il a contracté un emprunt de Rs 5,6 millions pour acquérir un terrain à Highlands.

«I don't own property at Floreal. I bought 4 office lots in Henessy Tower. Tous les paiements ont été effectués par chèque», a-t-il expliqué. A une question de Paul Lam Shang Leen sur des biens immobiliers qu'il aurait à Londres, l'avocat a précisé qu'il n'en possède aucun.

«Vous êtes sous serment», a alors répliqué Paul Lam Shan Leen. «Je dis la vérité», a rétorqué Me Raouf Gulbul. «I cannot challenge you but if you are lying you are in trouble», a affirmé l'ex-juge.

Paul Lam Shang Leen a avancé que Me Raouf Gulbul et son épouse ont acheté des terrains pour un montant total de Rs 18,89 millions en 2014. «Aucun paiement n'a été effectué en espèce», a insisté le Senior Counsel qui n'a pas caché son agacement face aux questions de la commission.