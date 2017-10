En raison de la visite officielle du président seychellois Danny Faure à Maurice, le Conseil des ministres s'est exceptionnellement réuni ce jeudi 26 octobre 2017. Il est ressorti que la Pharmacy Council Act 2015 sera promulguée afin de prendre effet à partir du 1er novembre.

L'entrée en vigueur de cette législation permettra un meilleur contrôle de la profession de pharmacien. Elle devrait aussi promouvoir l'avancement de ce métier grâce à un Code et à la formation continue (Continuous Professional Development).

Permis de construction

De plus, le Conseil des ministres a décidé que le ministère des Collectivités locales ferait les Local Government (Application for Building and Land Use Permit) (Collection and Transfer of Fees) Regulations.

Cette mesure vise à faciliter le traitement des permis de Building and Land Use ainsi qu'à collecter et transférer les frais relatifs aux demandes de permis.

Enfin, décision a été prise de relocaliser le complexe sportif de Barkly près de la foire existante. Elle s'insère dans le cadre du projet Metro Express. Ce complexe comprendra aussi un terrain de volley-ball et de basket-ball, un terrain de football et un espace vert.