Togo: Ourna Gnanta pas d'accord que "le dialogue soit un subterfuge, un moyen de blocage, de défiance ou encore de marchandage"

S'il se veut un fervent apôtre du dialogue entre les acteurs politiques togolais, M. Gnanta n'apprécie pas non plus l'exploitation que l'on fait des opportunités de dialogue. "Mais le dialogue ne doit pas être un subterfuge, un moyen de blocage, de défiance ou encore de marchandage. Il doit être sincère. Il doit se réaliser dans un esprit républicain", renseigne ce militant du parti au pouvoir comme pour appeler les différents acteurs à défendre uniquement les intérêts des populations togolaises, à abandonner les calculs politiciens, au cas où un nouveau cadre de dialogue est ouvert, comme souhaité par la France, les Etats-Unis et avant eux, les Nations Unies.

