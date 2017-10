Togo: Me Yawovi Agboyibo - "Une voie royale offerte à Faure Gnassingbé pour sortir de l'impasse"

Chacun y va de son analyse des recommandations faites pour une sortie de crise politique au Togo, mardi dernier, en fin du mini-sommet de cinq Chefs d'Etat de la CEDEAO à Niamey.

Après Aimé Gogué de ADDI (Alliance des Démocrates pour le Développemen Intégral) et Nicodème Habia du parti "Les Démocrates", qui visiblement n'ont pas bien diggéré cette position de l'organistion communautaire exprimée par Alassane Ouattara, c'est au tour de Me Yawovi Madji Agboyibo de porter son jugement sur ce qui a été servi.

Le président national du CAR (Comité d'Action pour le Renouveau) voit dans un premier temps, dans la recommandation du Président Alassane Ouattara "un éclairage de taille pour la dissipation des malentendus et controverses suscités par le projet de loi introduit en septembre dernier par le gouvernement en vue de la modification de trois articles de la Constitution en vigueur". Il fait ainsi référence à une précédente sortie faite il y a plus d'un mois déjà et qui lui a valu critiques et injures.

"On se rappelle que le 8 septembre au lendemain de la révision constitutionnelle j'avais, en réponse à une interpellation par RFI, déclaré que la proposition est nettement en-dessous des attentes et qu'il fallait aller plus loin. L'interview a suscité diverses réactions. D'aucuns l'ont critiqué par peur qu'elle ne conduise à des discussions avec le régime. Du côté du pouvoir, l'aile dure s'est montrée hostile à tout amendement venant du bord des députés de l'opposition. Et c'est dans la précipitation qu'ils l'ont adopté. Ils se sont réjouis d'avoir réuni le quorum des 2/3 qu'il fallait pour soumettre le projet au référendum. C'est dans ces conditions que la réalisation des réformes par voie de négociation a été rendu impossible", relève l'ancien Premier ministre d'après qui, "l'appel lancé par le Président Alassane Ouattara à Niamey offre au Président Faure Gnassingbé la voie royale de sortir de l'impasse".

Il urge donc à son avis qu'il renvoie " à l'Assemblée Nationale le texte de loi voté dans la précipitation pour que les négociations soient ouvertes et débouchent sur le remplacement des articles y figurant par une disposition portant rétablissement de la Constitution de 1992 par l'abrogation des modifications qui ont été apportées par la révision constitutionnelle du 31 décembre 2002".

Et la question de savoir si c'est uniquement le rétablissement de la Constitution de 1992 peut aider à solutionner la crise politique actuelle, Me Agboyibo se veut clair : "une fois la Constitution de 1992 rétablie, il reviendra aux acteurs politiques concernés de décider des mesures institutionnelles et pratiques nécessaires à sa mise en œuvre dans l'intérêt de la consolidation de la paix sociale. L'unique souci qui a inspiré la présente réaction, c'est de verser une contribution personnelle au dossier de la crise que traverse mon pays".