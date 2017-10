Angola: L'extension du signal de la radio et de la télévision débattue

Le groupe de travail aura pour mission de suggérer les voies pour répandre le signal de radio et télévision sur tout le pays au moment où le projet de digitalisation n'est pas encore implanté par une solution rationnelle, adaptée et économiquement viable, a dit le ministre João Melo.

La décision a été prise mercredi, à Luanda, au cours d'une réunion entre les deux ministères dirigée par les respectifs titulaires, João Melo (Communication Sociale) et José de Carvalho da Rocha (Télécommunication et Technologies de l'Information).

Luanda — Les ministères angolais de la Communication Sociale et des Télécommunications de l'Information ont décidé de créer un groupe de travail conjoint pour étudier les modalités plus efficientes en vue de l'expansion du signal de la radio et de la télévision nationale.

