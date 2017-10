Congo-Brazzaville: Théâtre - Jack Percher met en scène "Le mariage forcé" de Molière

Depuis près de quinze ans, Jack Percher, metteur en scène de théâtre professionnel, vient à Pointe-Noire monter avec les lycéens de cette ville des adaptations personnelles de pièces qui sont jouées dans plusieurs salles de la ville et dans les lycées Victor-Augagneur et Charlemagne.

Tous embrouillent le futur marié... Mais voilà que Dorimène entre en scène avec son amant Lycaste auquel elle avoue, sans savoir que Sganarelle l'entend, qu'elle ne se marie que pour l'argent et compte avant six mois être veuve...

L'intrigue : Sganarelle, âgé et fortuné, veut épouser la jeune et belle Dorimène. Son ami Geronimo lui déconseille une telle union. Le galant demande l'avis, sur ce point, à des philosophes ainsi qu'à une diseuse de bonne aventure.

La pièce vieille de 400 ans reste actuelle et sera jouée, le 28 octobre, à Pointe-Noire, par 10 jeunes comédiens du lycée Victor-Augagneur et du lycée français Charlemagne.

