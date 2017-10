Niger: Terrorisme - Le Niger abrite la plus importante base des forces spéciales américaines

Le pays constitue, selon le chef d'état-major des armées américaines, le général Joe Dunford, la tête de pont des forces des Etats-Unis pour lutter contre les djihadistes dans le Sahel.

Le général Joe Dunford a révélé, le 24 octobre, que le Niger abrite actuellement la plus importante force américaine en Afrique avec 800 soldats et des drones. Ces forces spéciales sont actives contre les groupes terroristes. Les effectifs de ces troupes d'élite (qui proviennent de divers corps de l'armée américaine) sont montés à 1300 hommes en 2017, contre 450 en 2012. Les militaires américains ont déjà « formé et équipé » un bataillon de l'armée nigérienne et « ils font beaucoup de missions conjointes », selon une source sécuritaire.

La même source justifie le choix du Niger d'abord sur le plan géostratégique. « Le Niger est proche de deux grandes menaces, Boko Haram et Al-Qaïda au Maghreb islamique » (Aqmi), relève-t-on. Les djihadistes nigérians de Boko Haram et Aqmi, dont les cellules opèrent sur toute la zone sahélienne, sont, en effet, les deux groupes les plus actifs dans cette région de l'Afrique de l'ouest.

Parmi les atouts qui ont présidé au choix du Niger, il faut citer aussi qu'il est perçu comme un pays relativement stable comparé à ses voisins. A cela s'ajoute surtout le fait que « les Etats-Unis ont des accords politiques avec le Niger », souligne la même source.

C'est fort de ces accords que les dirigeants nigériens ont permis la construction d'une importante base américaine de drones à Agadez, dans le centre du pays, pour un coût estimé à une centaine de millions de dollars. Ce qui donne aux Etats-Unis une plate-forme de surveillance de premier plan dans l'ensemble de la région.

Signalons que c'est l'embuscade ayant coûté la vie à quatre soldats américains début octobre qui a révélé l'ampleur de la présence militaire des Etats-Unis au Niger, conduisant l'armée à dévoiler des chiffres et à justifier son engagement.