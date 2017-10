Sénégal: Sony Music Entertainment s'intéresse à Dakar - La rappeuse Moona Yanni signe avec le label

C'est parti pour un partenariat de 8 ans entre la rappeuse Moona Yanni et Sony Music Entertainment. La signature du contrat a eu lieu hier, mercredi 25 octobre à Dakar, sous les yeux des présidents de Sony Music Entertainment en France et en Côte d'Ivoire, qui séjournent tous les deux dans la capitale sénégalaise, où le label va s'installer.

« Nous sommes prêts à découvrir des talents, entrer en contact avec les médias locaux pour ensuite travailler avec eux leur réussite dans le show-biz. Nous avons réuni les conditions favorables à un artiste pour promouvoir ses créations », a-t-il laissé entendre. José Da Silva approfondit, donnant quelques détails supplémentaires : « Nous avons une villa qui se case en bordure du golf d'Abidjan. Il y a un jardin, une piscine et un studio. Nous tenons à mettre l'artiste à l'aise, pour bien travailler, puisque tout son travail porte sur l'inspiration ».

Déjà installé en Afrique du Sud, le label Sony Music Entertainment tend aujourd'hui à s'ouvrir davantage, en s'intéressant à la partie francophone du Continent : Abidjan, et aujourd'hui Dakar, où le label va s'installer. Moona a justement été découverte lors des 8ème Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 juillet dernier à Abidjan, où la chanteuse avait décroché la médaille d'argent dans sa catégorie. Membre du jury à l'époque, José Da Silva s'est dit très «heureux d'avoir Moona chez nous. Elle écrivait ses textes et elle a une superbe voix. Notre label reçoit des artistes de l'Afrique de l'Ouest et supporte leurs tournées, travaillant ainsi à leur promotion aussi bien à l'interne qu'à l'externe ». Ce contrat va durer 8 années, avec la possibilité de réaliser jusqu'à trois albums, précise Da Silva.

Quant à Moona, ce coup de pouce devrait donner une certaine stabilité à sa carrière : « Je vais pouvoir aller au bout de mes créations qui ont tout le temps subi une interruption. Comme la musique est très complexe, on ne peut pas l'aligner avec certaines activités », dit-elle.

Le président de Sony Music Entertainment France, Stéphane le Tavernier, s'est réjoui, lui aussi, de cette collaboration avec José Da Silva, ce producteur renommé, connu pour avoir longtemps travaillé avec une icône de la musique comme Cesaria Evora.