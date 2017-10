Sénégal: Atelier régional à Dakar sur l'intégrité du sport - Le Cio et Interpol en croisade contre l'infiltration des réseaux criminels

Comment protéger l'intégrité du sport et répondre à la nouvelle criminalisation que représente la manipulation des compétitions et autres menaces à l'intégrité du sport ?

Cette question est au centre de l'atelier régional organisé hier, mercredi 25 octobre, par le comité international olympique (CIO) et l'organisation internationale de la police (Interpol). Les autorités de la sécurité publique, représentants de fédérations sportives et les participants venus de cinq pays ont engagé la réflexion en vue de mieux comprendre cette tendance et d'identifier les mesures à prendre contre l'infiltration des réseaux criminels et autres manipulations qui risquent de «tuer» à terme le sport.

Les paris sportifs de types mafieux soutenus par des réseaux criminels et autres manipulations qui continuent de porter atteinte à l'intégrité du sport, interpellent au plus haut point le monde sportif. Celui-ci a senti l'urgence d'apporter des réponses indiquées, à travers l'atelier régional organisé hier, mercredi à Dakar, par le comité international olympique (CIO) et l'organisation internationale de la police (Interpol).

L'objectif a été d'engager la réflexion entre les représentants de quinze fédérations sportives, de la police nationale et les comités nationaux olympiques du Cameroun, du Mali de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Ces dirigeants sportifs se sont, le temps d'une rencontre, essayer de trouver les moyens de lutter contre cette nouvelle forme de criminalité que représente la manipulation des compétitions et les autres menaces qui faussent l'idéal olympique.

Et dans cette voie, la manipulation par l'arbitre ghanéen Lamptey lors de la rencontre de football Afrique du Sud-Sénégal ayant défrayé la chronique et ses répercussions, constituent un des exemples patents des proportions prises par les paris illégaux, irréguliers tendant à fausser les règles du jeu qui régissent le sport.

D'où l'urgence de travailler sur les moyens de favoriser la coopération sur les plans national et international et qui vont dans le sens de prévenir, d'enquêter sur les procédées utilisées par les criminels et ensuite de prendre les mesures qui s'imposent.

«C'est un fléau qui nous fait peur. D'autant plus que cela peut influer sur les résultats de beaucoup de matchs. Nous avons été surpris à travers un film, découvert qu'un ancien joueur sénégalais impliqué, explique comment, il a été abordé par des sociétés mafieuses et qui lui ont fait perdre un match au sein de son équipe. Le monde sportif doit faire face à cela et essayer de trouver une solution avec le Cio, Interpol ou les sociétés des jeux au niveau mondial», souligne Seydina Omar Diagne, secrétaire général du Comité national olympique sportif sénégalais en marge de l'atelier.

«S'il y a plus d'incertitudes, il ne peut plus avoir de sport. Si le résultat est connu depuis le départ cela n'intéressera plus. En termes de ressources financières que nous pouvons tirer à partir de nos partenaires en termes de sponsoring, nous ne l'aurons plus. Cela va même tuer le sport et cela n'est pas bon pour personne», poursuit-il.

Suite à un exposée des menaces des différents paris sportifs, tendant à porter atteinte à l'intégrité du sport, les participants se sont penchés sur les outils proposés par le CIO pour identifier les bonnes pratiques, à prévenir et à renforcer les compétences au niveau national. Sur la base des informations échangées, les participants aborderont dans une autre réunion, un autre volet consacré au développement des partenariats.