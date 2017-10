Sénégal: Éradication de la poliomyélite dans le monde - Seuls 11 cas recensés en 2017

Au Sénégal, sept enfants sur dix ont été vaccinés contre la poliomyélite. Toutefois, même si cette maladie mortelle et handicapante a été éradiquée en Afrique et sous d'autres cieux, les enfants devraient toujours continuer à être immunisés par la vaccination pour éviter toute résurgence.

Telle est la mise en garde des responsables du Rotary Club lancée à Dakar lors de la journée internationale de lutte contre la polio

Terrassée au niveau planétaire, la poliomyélite qui a fait autant de victimes à travers le monde est presque éradiquée de la surface du monde. Après plus de 500 000 cas dénombrés par an, seuls 11 enfants ont été recensés porteurs de cette maladie handicapante en 2017 dans deux pays : l'Afghanistan et le Pakistan. En Afrique et dans le reste du monde, la maladie a été vaincue. Le Nigéria qui était naguère le seul pays africain où la maladie a tenté de résister n'a plus de cas.

Les responsables de Rotary Club ont fait cette révélation devant les représentants de l'OMS, de l'Unicef et d'autres invités dans un hôtel de la place pour marquer la journée internationale de lutte contre la polio. Une rencontre qui a permis de retracer l'historique de la maladie et les dégâts qu'elle a causés à travers le monde. Mais cela a permis également aux responsables de Rotary Club de revenir sur les résultats probants enregistrés et qui constituent selon eux un cadeau pour l'humanité. Car soutiennent-ils, la grande offensive contre la polio a permis de sauver la vie à des milliers d'enfants qui étaient vivement exposés.

Des campagnes de vaccinations tous azimuts ont fini par venir à bout de la maladie. De quoi conduire les responsables de Rotary Club à remercier vivement les institutions onusiennes qui s'activent dans la santé en l'occurrence l'Unicef et l'OMS. Ils ont également félicité les dispositions prises au Sénégal avec un plan de riposte tout aussi efficace permettant de neutraliser la maladie. Ce qui explique que depuis 1998, le pays n'a pas enregistré le moindre cas. Mais, pour ne pas dormir sur leurs lauriers, les rotariens ont aussi mis en garde les autorités sanitaires pour une vigilance accrue en faisant de sorte que tous les enfants du pays soient vaccinés. En effet, seuls 7 enfants sur 10 sont actuellement vaccinés.

Représentant l'OMS à cette rencontre, le Dr Mady Ba a salué les avancées et acquis qui ont été enregistrés dans la lutte contre la polio grâce à la mobilisation de la communauté internationale. Toutefois, le fonctionnaire onusien de soutenir que ces acquis sont fragiles à cause d'un monde secoué par beaucoup de conflits, sources de prolifération de beaucoup de maladies. Pour cela, il a demandé aux autorités du pays de renforcer la couverture vaccinale en vue de maintenir tout ce qui a été fait. Il a conclu en saluant les efforts consentis par Rotary Club pour bouter la poliomyélite hors du pays, mais aussi leur mobilisation pour la promotion de la santé des populations dont la lutte contre le paludisme dont il était l'ancien coordonnateur du programme au Sénégal.