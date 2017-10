Sénégal: Pour le relèvement du plateau médical - Du matériel médical offert au centre de santé des hlm

L'Association Marguerite Carvalho (Amc) basée à Genève a remis hier, mercredi 25 octobre, du matériel médical au Centre de santé des Hlm.

Le don a été bien accueilli par le personnel de la structure sanitaire ainsi que la mairie. Car, selon eux, cela va permettre d'améliorer les conditions de travail.

Des tables de consultation, du matériel de chirurgie, des charriots de soin et de lingerie, c'est le lot de matériel médical que l'Association Marguerite Carvalho (Amc) a offert au Centre de santé des Hlm. La cérémonie de remise du don a eu lieu hier, mercredi 25 octobre. Un geste que le médecin-chef du Centre de santé, Dr Mamadou Mbengue a beaucoup salué parce que, dit-il, le Centre de santé en a besoin.

«Le don est venu à son heure parce que nous avons tout le temps besoin de matériel, de ce gros matériel surtout qui n'est pas à notre portée pour l'acheter parce que c'est cher », a dit le médecin-chef.

Ce don de matériel médical au Centre de santé de la commune des Hlm est le fruit d'une collaboration entre la mairie et l'Association Marguerite Carvalho. Selon la secrétaire municipale de la Commune des Hlm représentant le maire de ladite commune, Adja Jacqueline Badiane Faye, «c'est lors d'une mission que le maire a eu à faire en Europe qu'il a rencontré l'Association et ils se sont convenus à faire des dons au niveau des structures de santé». Poursuivant son propos, Madame Faye a fait savoir que c'est le deuxième don de l'Amc car «le premier don composé de mini terrain gazonné est toujours en cours de route».

Prenant la parole, le président de l'Association Marguerite Carvalho, Jean Pierre Carvalho a laissé entendre : «nous avons voulu adresser notre seconde action à la municipalité des Hlm, le choix de cette nouvelle destination s'explique en partie par la volonté de diversifier les entités bénéficiaires de nos actions, mais aussi par la collaboration avec la mairie». Et si l'Amc a décidé de focaliser ses actions en santé, c'est parce que, dit Jean Pierre Carvalho, «la santé constitue un défi d'une ampleur incommensurable ».

Toutefois, le président de l'Amc a déploré les difficultés rencontrées au niveau du port pour sortir le container. «Je m'adresse aux autorités surtout pour qu'elles fassent un peu d'efforts car j'ai payé environ un million d'argent pour sortir le matériel du port. Si on fait l'effort de rassembler le lot de matériel, on doit nous aider à le recevoir une fois arrivé au Sénégal». La mairie et le personnel du Centre de santé des Hlm ont vivement remercié l'Amc, qui a promis de faire plus la prochaine fois.

Basé à Genève, l'Association Marguerite Carvalho a pour but d'aider les centres de santé du Sénégal à relever leur plateau technique et apporter plus de confort aux usagers. Sa première action a été adressée à l'Hôpital de Fann.