Mali: Transport maritime - Une connectivité limitée compromet l'accès des économies plus faibles aux marchés mondiaux

Une connectivité maritime limitée compromet l'accès des économies plus petites et plus faibles aux marchés mondiaux, selon un nouveau rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), relatif aux transports maritimes.

L'amélioration de cette connectivité nécessite pour ces pays de moderniser leurs ports et leurs régimes de cabotage et de réformer les procédures douanières et d'import-export, ajoute la CNUCED.

Le rapport souligne que de nombreux pays en développement sans littoral, les petits États insulaires et les pays les moins avancés sont parmi les plus affectés en raison de liaisons de transport maritimes moins nombreuses, moins fréquentes, moins fiables et plus coûteuses.

« Notre étude montre que la planification et les prévisions peuvent être considérablement améliorées si les données sur les réseaux de transport maritime sont intégrées dans les processus politiques pertinents, tels que la négociation d'accords commerciaux et de plans de développement des infrastructures de transport », a souligné Mukhisa Kituyi, le Secrétaire général de la CNUCED.

Le document fait valoir que les services de lignes régulières nationales, régionales et intercontinentales devraient être interconnectés dans la mesure du possible.

La CNUCED préconise un renforcement de la concurrence entre les ports, la facilitation du transit, et la modernisation des douanes ainsi que des autres agences aux frontières.

Le document rappelle enfin que l'absence d'une connexion maritime directe avec un partenaire commercial est associée à des valeurs d'exportation plus faibles - jusqu'à 40% de moins lorsqu'il y a un transbordement supplémentaire - et que les pays partenaires peuvent réduire les coûts commerciaux de 9%.