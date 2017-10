Mali: Formation Insertion - L'ANPE appuie 80 associations et groupements de femmes et de jeunes

De manière plus spécifique, l'Agence Nationale pour l'Emploi a déroulé, à Gao, 11 activités de formation/insertion au profit de femmes et de jeunes, à travers 80 associations et groupements de femmes et de jeunes devant créer 300 emplois directs.

Les thématiques de formation, au titre des corps de métiers, concernent la maçonnerie, menuiserie, carrelage, restauration, boulangerie, mécanique et savonnerie.

A Kidal, trois activités de financement de projets auto emploi sont ciblées. Ainsi, trois promoteurs vont créer 30 emplois directs à raison de 10 par promoteur. Les secteurs de financement des unités sont du domaine de la tannerie, l'alimentation et la savonnerie.

A Ménaka, les interventions concernent le financement de formation/insertion en Cree (Créer son entreprise), en Germe (Gérer mieux son entreprise) et en Tre (Techniques de recherche d'emploi), au profit de 3 associations de jeunes et 3 associations de femmes devant consolider 100 emplois directs et 30 nouveaux emplois dans le cadre de nouvelles unités de production.

Des fonds de roulement seront octroyés dans le cadre de la convention ANPE/FARE à toutes les unités de production auto emploi dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka. Le critère déterminant est l'insertion dans un secteur de transformation et de création de valeur ajoutée.

Le plafond du fonds rotatif est de l'ordre de 60 millions de francs CFA par projet et demeure être un prêt remboursable et garanti à hauteur de 80% par le FARE et 20% par le Promoteur.

Le montant total des investissements socio collectifs de l'ANPE en faveur des Unités de projets auto emploi, dans le cadre de la Feuille de route et du Plan d'actions du Ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, est de l'ordre de 32 millions de francs CFA pour les régions de Gao, Kidal et Ménaka.