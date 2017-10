Mali: Protection sociale du pays - La Banque mondiale réaffirme son accompagnement

Quant au ministre Hamadoun Konaté, il a précisé que le thème choisi marque le défi de nos plus hautes autorités du pays à relever. «Depuis plusieurs années, des mesures ont été prises afin d'assurer les conditions sanitaires des Maliens, mais avec ce thème, le ministère de la Solidarité et de l'Action Humanitaire est en étroite collaboration de toutes les structures relevant du domaine de la protection sociale», a-t-il dit.

Selon elle, des avancées notables ont été réalisées et qu'il reste jusqu'à présent beaucoup de choses à faire. Cette conférence nationale sera l'occasion pour les uns et des autres de trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie sanitaire de tout le monde.

