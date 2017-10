Sénégal: «Le citoyen sénégalaise et la demande sociale», un ouvrage signé Aly Ane Diop

revue litteraire

La cérémonie de dédicace du livre intitulé «Le citoyen sénégalais et la demande sociale» de Aly Ane Diop s'est tenue hier, mercredi 25 octobre au Centre de recherche ouest-africain (Warc).

Dans ce livre édité chez Abis Editions, il est question d'un diagnostic de la situation économique du pays mais aussi de la voie à suivre pour éradiquer les problèmes.

Seul l'engagement de tout un chacun devrait nous permettre de faire face à la demande sociale. Et c'est à cela que nous invite Aly Ane Diop, dans son ouvrage intitulé « Le citoyen sénégalais et la demande sociale » dont la cérémonie de dédicace a eu lieu hier, mercredi 25 octobre, au Centre de recherche ouest-africain (Warc). Dans cet essai édité chez Abis Edition, l'auteur a d'abord fait le diagnostic des problèmes de développement auxquels les citoyens sont confrontés et ensuite proposé des pistes de sortie.

Aly Ane Diop estime par exemple qu'il n'y a pas «suffisamment de possibilités dans le domaine de l'emploi ». A ces difficultés, ajoute l'auteur de cet ouvrage préfacé Cheikh Tidiane Gadio, il y a le manque de politiques développeurs dans le pays.

Pour s'en sortir, Aly Ane Diop reste convaincu que la solution, c'est « d'opter pour un entreprenariat collectif ». « C'est l'intelligence collective qui nous sauvera mais il faut que l'Etat arrête de faire une bipolarisation en matière de stratégies. On ne peut pas avoir les jeunes d'un côté et les femmes de l'autre côté. Il y a une synergie qui existe. On n'a qu'à travailler dans une logique de chaine de valeur. Les jeunes se mettent sur la partie de la production, du logistique et du management, et les femmes se mettent sur la partie de la commercialisation », a déclaré l'auteur. Si toutefois, dit-il, le « peuple sénégalais décide de donner une chance à la citoyenneté bâtisseur, on pourra aller très loin ».

L'ouvrage de Aly Ane Diop se résume à deux parties : « les fondamentaux de la citoyenneté bâtisseur et le fait de gloire des citoyens bâtisseurs ». Dans l'ouvrage, qui traite de la question du développement économique et social, l'auteur, comme dit le journaliste Mame Less Camara, « nous dit comment sortir de la pauvreté et pour cela il faut des citoyens conscients de leur devoir ».

En effet, selon Aly Ane Diop qui se définit comme un «homme qui mène un combat engagé», il faudrait que les gens compétents s'engagent à « être à côté de la citoyenneté sentinelle en complément du fabuleux travail qu'elle est en train de faire ». Car, à l'en croire, c'est cela qui va nous permettre d'aller de l'avant. Il a aussi invité les politiques à mettre en place des politiques développeurs en leur demandant de financer les citoyens dans leurs projets.