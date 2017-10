Sénégal: Projet de loi portant modernisation des daraas et statut des écoles coraniques

La Fédération Nationale des Jeunes Afro-Arabes du Sénégal (FNJAAS) appelle le ministre de l'Education nationale, Serigne Mbaye Thiam au dialogue avec tous les acteurs pour l'effectivité de la loi les «daaras».

Lors d'un point de presse organisé hier, mercredi 25 octobre, au Conseil National de la Jeunesse du Sénégal (CNJS), la FNJAAS invite à des négociations avec les maîtres coraniques et les chefs religieux pour trouver des solutions positives au problème des daaras au Sénégal. «Nous demandons au ministre de l'Education nationale de prôner le dialogue avec les maîtres coraniques et les chefs religieux afin de leur faire comprendre le projet (de loi portant modernisation des «daaras», ndlr) et ses avantages.

De ce fait, la fédération exige du ministre de corriger le projet et de le présenter aux députes tout en exigeant ses derniers de voter en sa faveur. La fédération demande également aux maîtres coraniques de bien étudier le contenu du projet avant de le refuser», a lancé Ousame Sow, le coordinateur de FNJAAS. Et d'ajouter: «après avoir étudié le projet, nous nous sommes engagés sans réticence à faire en sorte qu'il soit voté a l'Assemble nationale, en mettant un terme aux manœuvre purement des politiques et antipatriotiques qui cherchent à entraver le vote et l'application de la loi», a-t-il précisé.

L'objectif de la rencontre, selon la Fédération Nationale des Jeunes Afro-Arabes du Sénégal, était de lancer le programme du Concours national de récital du Coran dénommé «Khalima d'Or» dont les activités démarreront du 04 novembre à Kédougou et prendront fin le 20 décembre 2017 à Dakar. Il se tiendra sur l'ensemble du territoire national. L'objectif final de cette tournée nationale, à en croire le coordinateur national de la FNJAAS, Ousame Sow, sera de soutenir le vote du projet de loi portant modernisation des darras, statut des écoles coraniques du pays, d'ici la fin de l'année 2017.

Ainsi la phase finale de la tournée nationale de récital du Coran se tiendra à Dakar sous la présidence du chef de l'Etat, Macky Sall, et l'Imam de la mosquée de la Mecque, Imam Maahir Muhaykhili. Elle sera sanctionnée par la distribution des prix aux lauréats venus de toutes les 14 régions du Sénégal.

Par ailleurs, la FNJAAS se veut une organisation «autonome et apolitique et souhaite offrir à l'ensemble des arabisants de ce pays une opportunité d'accroitre leur employabilité». Car, selon Ousmane Sow, la fédération vise à réunir l'ensemble des jeunes afro-arabes du Sénégal partageant le même idéal, qui désirent participer à la vie citoyenne du pays notamment le soutien des initiatives de l'Etat en matière de développement et de modernisation des daaras et cultiver l'esprit d'entraide et de solidarité entre ses membres.