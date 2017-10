Sénégal: Visite du ministre de la pêche à Touba - Oumar Guéye annonce un fonds de financement de 30 milliards

Le Grand Magal de Touba sera célébre dans deux semaines à Touba.

Le Ministre de la pêche annonce la mise en place d'un fonds de financement de 30 milliards destinés aux femmes et aux jeunes qui s'activent dans le micro mareyage et le mareyage. Omar Gueye s'engage, par ailleurs, à résoudre les problèmes que rencontre le marché au poisson de Touba.

Le ministre de la pêche et de l'économie maritime était hier, mardi l'hôte de la ville de Touba. Omar Gueye a visité le marché au poisson de Touba construit en 2005. Il s'est rendu compte des difficultés auxquelles est confrontée cette infrastructure. Toutefois, il se dit rassuré : «J'ai constaté une sous-capacité due à des infrastructures. Ce qu'il faudra faire, c'est augmenter la puissance. Il y a actuellement 10 tonnes par jour alors que les besoins s'élèvent à environ 30 tonnes par jour.

Et de poursuivre : «la chaîne de froid doit être retraitée et le circuit de distribution avec des camions frigorifiques doit être revu. Nous allons y travailler pour rendre beaucoup plus fonctionnel ce marché aux poissons de Touba», a soutenu Oumar Guèye. Le ministre de soutenir : «Dans le PSE, le chef de l'Etat parle de transformation structurelle de notre économie pour qu'on ait une croissance et le secteur de la pêche y figure. L'infrastructure se porte bien ,mais souffre d'un déficit en termes d'installations techniques, de sous-capacité. Touba, la ville reçoit beaucoup de personnes de manière permanente qui y habitent, à plus forte raison lors du Magal, ce sont des millions de personnes qui se déplacent ici.

Le besoin en poissons frais se fait sentir. C'est pour quoi, sur instruction de son excellence Monsieur Macky Sall, président de la République, nous allons entreprendre des travaux pour faire en sorte que ce complexe puisse avoir une capacité suffisante en termes de conservation, de production de glace, mais également aider les mareyeurs dans le cadre du programme de renouvellement des camions frigorifiques pour qu'ils puissent en disposer en quantité suffisante, mais également faire en sorte que les braves femmes qui s'adonnent au micro mareyage et au mareyage puissent disposer de financements. Dans le budget 2018, il est prévu 30 milliards comme fonds de financement rapide destiné aux femmes et aux jeunes».

Oumar Gueye a annoncé aussi l'arrivée d'un de ses conseillers techniques le samedi prochain pour aider les femmes mareyeuses à monter un projet qui s'adapte au milieu et qui pourrait être financé par le fonds coréen à hauteur de 2, 5 milliards. Le secteur de la pêche, selon lui, est une priorité du chef de l'Etat qui l'a d'ailleurs inscrit dans le PSE. Interpellé sur la non fonctionnalité des complexes frigorifiques en général et celui de Touba en particulier, il déclare : «Ils étaient au nombre de 15 complexes implantés sur l'ensemble du territoire national. Je dois avouer que seul celui de Darou Mouthy fonctionne. Le travail n'était pas bien.

L'entreprise indienne n'avait pas bien fait le travail. J'avais demandé au COSEC d'amener l'eau et l'électricité. Auparavant, Mame Khary Mbacké responsable du marché aux poissons à indiqué : «c'est une visite technique. C'est le 2ème marché du Sénégal. C'est le 1er secteur pourvoyeur d'emploies à Touba. Beaucoup de villes viennent s'approvisionner ici à Touba», a-t-elle martelé. Et d'ajouter : «Le secteur est complexe parce que c'est un produit périssable. A ce titre, nous souhaiterons une chambre froide. Nous voulons également que les femmes accèdent aux financements. L'autre doléance, c'est terminer les travaux de ce marché aux poissons et de faire en sorte que le poisson ne manque pas durant la période du Magal de Touba»