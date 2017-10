Sénégal: Youssouf Cissé - «Aider nos étudiants à continuer les études dans les meilleures conditions de travail...»

Si rien n'est fait d'ici là, les boulangers envisagent de ne pas fabriquer de pain les 1er et 2 novembre… Plus »

A l'en croire, pour les étudiants qui sont orientés à l'Université Virtuelle du Sénégal et dans d'autres régions, leur adhésion à l'association, va leur permettre de bénéficier des bourses de formations. D'ailleurs, un partenariat a été signé avec une organisation pour l'octroiement des bourses dont 100 bourses entières et 200 demi-bourses. Ce qui a poussé le président de la coordination départementale de Kanel à remercier des autorités et des bonnes volontés du département pour les logements qu'ils ont mis à leur disposition. Il lance aussi un appel à l'endroit des acteurs politiques dudit département de les appuyer davantage.

Au delà du coté social cette coordination évolue aussi dans le domaine pédagogique. «Nous organiserons des journées d'accueil à l'UCAD en choisissant des thèmes qui ont un rapport avec le système LMD afin que nos étudiants puissent quand même mieux comprendre et de bien entamer l'année scolaire avec plus d'idées» souligne-t-il.

Youssouf Cissé président de la coordination départementale des étudiants du Kanel explique l'insertion de ces étudiants dans les universités ou les écoles de formations. «Dès que l'étudiant est orienté à Dakar, on prend des dispositions pour le suivre en l'insérant et l'intégrant à l'université pour qu'il soit à l'aise pour bien poursuivre ses études», a-t-il confié.

