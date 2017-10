Sénégal: Thiendou Niang - «Nous offrons aux entreprises un espace de visibilité et de notoriété»

"Sunu Entreprise", une nouvelle plateforme dédiée aux micro-entreprises et petites et moyennes entreprises bientôt opérationnelle pour une visibilité et une notoriété avérée de celles-ci (entreprises).

C'est ce que propose Thiendou Niang, directeur du cabinet Afrique communication. Il l'a porté à la connaissance des opérateurs économiques mardi dernier, à l'ouverture de la deuxième édition du forum Dakar Digital Show#2.

«Aujourd'hui, il est avéré que c'est le digital qui gouverne les transactions», a soutenu mardi dernier, à Dakar Thiendou Niang, directeur du cabinet Afrique communication à l'ouverture de la deuxième édition du forum Dakar Digital Show#2. Fort de ce constat, dira-t-il: «L'enjeu est d'offrir aux entreprises sénégalaises une visibilité sur internet aux fins d'en tirer meilleur profit des transactions qui s'y effectuent».

Pour ce faire, Mr Niang, par ailleurs concepteur de la plateforme dénommée "Sunu Entreprise", une estrade de référencement des entreprises du Sénégal. Laquelle se veut «une réponse aux défis des entreprises».

Fondant son argument, il convoque les résultats de l'enquête sur les entreprises au Sénégal. Lesquelles, d'après l'étude de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), indique qu' «il y a plus de 40 mille unités économiques au Sénégal. Et ces unités ont un manque criard de visibilité, en termes d'offre pour les petites et moyennes entreprises et les très petites entreprises. Et l'enjeu pour nous, c'est d'offrir à ces entreprises-là, un espace de visibilité sur internet et de plus, nous mettons l'accent sur des secteurs d'activité à fort potentiel de création d'emplois tel que l'agriculture, la pêche l'artisanat, le tourisme... », a-t-il expliqué.

Le "digital"gouverne les transactions

«Aujourd'hui, bon nombre d'entreprises sont en déclin. Parce que ne sachant pas s'adapter à un marché résolument digital qui gouverne les transactions. Et c'est ce qui sous-tend la création de cette plateforme en termes de visibilité et de notoriété. Elle va sans doute faciliter la liaison avec les clients potentiels, la création de relations entre les entreprises elles-mêmes, l'accès de ces entreprises au marché régional et international», fait-il remarquer. Bref,«nous voulons offrir à toutes ces entreprises de la plateforme les opportunités de vendre en ligne», a-t-il expliqué.