Sénégal: Racine Kane - « Nous envisageons d'équiper 1 000 embarcations de pêche avec des appareils de géolocalisation »

Après une phase test, le bureau de l'Union internationale pour la conservation de la nature au Sénégal ambition d'installer des appareils de géolocalisation sur 1.000 embarcations.

L'objectif, c'est de suivre leurs mouvements et de gagner du temps dans leur recherche en cas de disparition en mer. Le chef de mission de l'Uicn au Sénégal, Racine Kane, a partagé les résultats de ce projet à Conakry.

Le projet de géolocalisation des pirogues va passer à une autre échelle. Peut-on dire qu'il est possible de suivre les embarcations grâce à cet appareil ?

Nous avons expérimenté l'installation des appareils de géolocalisation dans des embarcations artisanales et semi industrielles. C'était en collaboration avec le ministère de l'Economie maritime et de la Pêche, de concert avec les organisations faitières, la pêche industrielle et la pêche artisanale.

Des embarcations de la pêche artisanale sont choisies sur les sites de Joal, Mbour et Yoff. Cette expérimentation nous a permis de démontrer la possibilité de faire le suivi sur une certaine période. Nous avons pu avoir leurs mouvements en relation avec les réglementations en vigueur. En somme, ce projet pilote confirme la viabilité et la pertinence de l'utilisation de ces instruments pour faire le suivi. L'idée maintenant, c'est de pouvoir aller à l'échelle, d'équiper 1.000 embarcations et de généraliser pour préciser davantage ce suivi.

Il y a une fréquence de disparition des pirogues avec parfois des pertes en vies humaines. Avec la géolocalisation, en cas de disparition d'une embarcation, nous gagnerons plus de temps à la retrouver. Si nous arrivons à généraliser l'utilisation de la géolocalisation, nous serons plus précis dans la recherche des pêcheurs disparus. Nous pouvons intervenir beaucoup plus rapidement. Ces appareils nous fournissent d'autres renseignements par rapport aux activités des embarcations.

La pêche est aussi confrontée à d'autres défis...

L'un des gros problèmes de ce secteur, c'est la surpêche. Nous sommes actuellement confrontés à des prélèvements sans précédent des ressources halieutiques dans nos pays. Cela a entraîné un effondrement des stocks de poissons.

Je vous renvoie aux études réalisées par Centre de recherches océanographiques Dakar-Thiaroye sur des espèces nobles et emblématiques. Leur baisse est une réelle préoccupation. Certaines statistiques révèlent que nous devons, dans les prochaines années, passer à l'élevage de poissons si nous voulons les consommer.

Est-ce que les pêcheurs sont impliqués dans l'élaboration des plans de gestion des pêcheries ou des stratégies visant à restaurer les écosystèmes marins et côtiers ?

Il n'est pas possible de faire le bonheur des pêcheurs en leur absence. Il faut travailler avec eux. Dans le cadre de ce programme, nous avons collaboré avec des organisations faitières. Elles sont sensibilisées sur l'intérêt de travailler avec des instruments nouveaux.

C'est une approche incontournable si nous voulons avoir des résultats. Nous devons insister sur le sens des responsabilités. Les pêcheurs doivent être regardants sur les conditions de sécurité et sur leur secteur d'une manière générale. Il ne sert à rien de scier la branche sur laquelle on est assis.