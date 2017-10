Sénégal: Les yeux de l'esprit !

La rentrée scolaire s'est déroulée sans beaucoup de couacs, à part le feuilleton des écoles Yawuz Selim qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les propositions faites par l'État pour préserver le droit des enfants à l'éducation devait être acceptée par les administrateurs de cette école privée d'excellence.

On ne comprend pas l'entêtement de ces administrateurs à rejeter la proposition qui devait conserver le corps professoral et l'ensemble du comité pédagogique pour perpétuer la réputation du groupe scolaire Yawuz Selim. L'État qui dispose d'informations sécuritaires, sous le sceau du confidentiel, que nous les citoyens ordinaires n'avons pas, a joué son rôle dans cette affaire. Il fallait conserver les intérêts de l'État et c'est ce qui a été fait.

Un grand homme politique avait l'habitude de dire qu'un État n'a pas d'amis mais des intérêts pour la Nation. Tant pis pour ceux qui pensent à d'autres intérêts!

Pour rester dans le domaine scolaire, voilà à peine que l'État dans un souci de faire respecter le quantum horaire a adopté la belle formule du Oubi Tey Jang Tey, des syndicats déposent un préavis de grève pour encore une fois demander de l'argent, toujours l'argent et rien que l'argent. Pourtant le dernier rapport de la Banque mondiale révèle qu'en Afrique dans 7 pays dont le Sénégal,un grand nombre d'enseignants étaient en moyenne absents plus de 40 pour cent du temps des salles de classe! Si on défalquait de leur salaire ce temps de travail non effectué, ce serait la fin du monde.

Pourtant ces enseignants constituent le gros de la troupe des plus 200.000 fonctionnaires que compte la fonction publique sénégalaise qui se partagent près du Tiers du budget national de plus de 3 mille milliards de nos francs. Les deux tiers restant pour les plus de 13 millions de Sénégalais que nous sommes dont certains n'ont pas encore de l'eau courante et potable. Ce rapport devrait tempérer l'ardeur de nos braves enseignants.

Cette rentrée scolaire a coïncidé avec la rentrée politique avec cet autre feuilleton sur l'éventualité d'un troisième mandat possible pour le président Macky Sall après une réélection en 2019! Voilà qu'on n'est pas encore entré dans la campagne électorale de 2019, alors on ouvre celle de 2024. Je ne sais pas pourquoi le professeur Babacar Guèye a attendu autant de temps pour soulever cette question alors qu'il était là quand on préparait le dernier référendum sur la révision de la Constitution. On doit se poser la question et se demander s'il y a pas un lobby tapis quelque part pour déstabiliser notre pays.

Mais ce qui est constant c'est que quel que soit la façon dont serait réécrit cet article, il y aura des pêcheurs en eau trouble qui vont le lire avec les yeux ...de l'esprit et y trouver quelque chose de confus! C'est ça le Sénégal du père Léo le Grammairien. En fait, nos politiciens de l'opposition, à y regarder de plus près n'ont aucun programme alternatif à ce que nous propose le gouvernement à savoir le Plan Sénégal émergent. D'ici à 2024, ils vont faire de ce sujet, qui n'en ai pas un, leur grain à moudre pour faire croire au peuple qu'ils sont à ses côtés.

Le principal concerné, le président Macky Sall a clos le débat et le peuple veille !

J'ai parcouru le Web pour ne pas dire la toile,pour dénicher un programme alternatif de l'opposition au Pse mais que Nada, Touss!

Cette opposition qui est surtout médiatique gagnerait à sillonner nos campagnes pour s'inspirer d'un sens aigu de ce que devrait être le comportement d'un citoyen qui veut participer au développement de son pays! Il n'y a pas de pays sans paysans! Nos étals sont bien garnis de produits provenant des récoltes de maïs, des arachides grillées et de pastèques (très agréables en cette période de canicule ). Ces gens-là n'occupent pas les plateaux de télévision pour montrer la nouvelle mode vestimentaire et se prendre pour des experts en développement. Les reportages que les journalistes montrent sur le bon comportement des cultures et l'espoir que cela suscite chez les Sénégalais devraient amener nos politiciens à se regarder devant un miroir et se dire qu'est-ce que j'ai fait pour participer au développement de notre pays. Ce n'est pas les beaux costumes, les jolis ensembles ou la voiture dernier cri qui vont développer le Sénégal.

La mode dans cette opposition, c'est de se constituer en coalition pour mettre en place des partis abris Bus...faute de Cabines téléphoniques que la Sonatel a bien voulu supprimer avec l'aide du progrès des nouvelles technologies de la Communication.

Merci à notre Société nationale des télécommunications pour cette œuvre de salut public!

Nous, qui ne sommes pas des Boys Towns mais des Boys Campagne pour ne pas dire des campagnards, nous comprenons mieux ces différents programmes initiés par le gouvernement en direction du monde rural comme le Pudc, ce programme d'urgence de développement communautaire qui a aidé à désenclaver nombre de localités pour écouler les productions, les Bourses familiales, une bouffée d'air frais dans le monde rural, n'en déplaise aux Boys Towns qui certainement pensent que les arachides poussent sur des branches et il faut les cueillir comme des cerises.!! La couverture maladie universelle est venue couronner de succès tous ces programmes qui commencent à faire école en Afrique. Nombre de délégations africaines affluent vers notre pays pour s'inspirer de ce que nous faisons pour tendre vers l'Émergence!