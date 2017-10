Cameroun: Douala V - Les services de la mairie informatisés

Fruit d'un partenariat conclu lundi entre une entreprise italienne et la mairie.

Les nouveaux locaux de la commune d'arrondissement de Douala V, situés à proximité du marché de Bonamoussadi, et encore en chantier, seront informatisés dès la fin des travaux. La connexion de la marie au monde numérique sera effective grâce au partenariat signé lundi 23 octobre dernier entre la mairie de Douala V et l'entreprise italienne « The Circle ».

La convention va permettre, en dehors de l'informatisation des bureaux de la commune, la formation du personnel communal, la mise sur pied d'un incubateur d'entreprises en technologies de l'information et de la communication (Tic), pour l'accompagnement des jeunes dans leurs différents projets de création d'entreprises, la promotion et le soutien aux initiatives culturelles, sociales et humanitaires, la formation à distance, l'apprentissage de la langue italienne, etc.

Dans son allocution, Gustave Ebanda, maire de Douala V, a loué la coopération qui unit depuis des années déjà la commune à ses partenaires italiens. Il a d'ailleurs précisé que la commune est déterminée à faire de la coopération décentralisée un puissant outil au service de l'émergence et du développement de l'arrondissement. L'administrateur de l'en treprise « The Circle », Maurizio Di Franco, qui accompagnait la délégation italienne en terre camerounaise, s'est dit prêt à accompagner la commune dans tous les domaines sociaux, en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations de Douala V.