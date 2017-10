Cameroun: Langue Bakoko - Dictionnaires et livres disponibles

La présentation de ces ouvrages de la fondation Bibehe a eu lieu le 10 octobre dernier à Yaoundé.

Les pratiquants de la langue Bakoko peuvent désormais renforcer leurs connaissances grâce aux livres. Le défi est rendu possible grâce à la fondation Bibehe, qui vient de mettre sur le marché six ouvrages didactiques en langue Bakoko, dans le Littoral. Il s'agit d'un dictionnaire de 57000 mots, des livres de grammaire et d'orthographe. Le 10 octobre dernier, les auteurs des ouvrages étaient face à la presse pour présenter leurs œuvres et pour donner les raisons de leur initiative.

Jacques Dindjeke, l'un des auteurs, relate que c'est depuis 2003 qu'ils se sont lancés dans cette aventure avec pour but de promouvoir cette langue et de laisser des souvenirs aux générations futures. C'est ainsi qu'en compa gnie de Bienvenu Ngwanza, Alexandre Ndongola, ils sont allés voir Alphonse Bihehe, promoteur de la Fondation Bibehe, pour bénéficier des financements nécessaires à la réalisation de leur projet. Ils ont eu une réponse favorable. Ils se sont alors inscrits à la SIL où ils ont appris la linguistique et on pu réaliser ce travail.

Dans la même veine, Alphonse Joseph Bibehe a expliqué que depuis quelques années, les questions liées aux langues menacées de disparition et à la perte de diversité linguistique dans le monde sont arrivées sur le devant de la scène, ce qui a suscité auprès des auteurs et de la fondation Bibehe un regain d'intérêt. Outre la promotion de la diversité culturelle et linguistique, Alphonse Joseph Bibehe a également profité de l'occasion pour évoquer les autres missions de la fondation : l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'accès aux médicaments de qualité.