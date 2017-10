Cameroun: Avion hôpital Orbis - 113 malades opérés

C'est le bilan rendu public par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, qui conduisait une équipe gouvernementale hier à l'aéroport International de Yaoundé Nsimalen.

Aéroport International de YaoundéNsimalen, hier dans l'avion hôpital Orbis immobilisé sur le tarmac depuis trois semaines. Le Dr Chantal Kenfack Bahebeck, ophtalmologiste à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, effectue une simulation de la phaco émulsification, une nouvelle chirurgie de la cataracte. Même la visite de l'équipe gouvernementale conduite par le ministre de la Santé publique, André Mama Fouda, n'a pas troublé sa concentration. Sur un mannequin, elle travaille sur un œil artificiel grâce à un microscope.

Un exercice pratique qu'elle réalise à l'aide d'un simulateur lui permettant d'améliorer la coordination entre ses mains, le microscope et les yeux du malade. « La chirurgie de la cataracte doit être la plus parfaite possible, parce que nous sommes dans un espace très petit. Tout doit se faire avec précision», confie l'apprenante. Des connaissances acquises auprès des experts d'O bis. « Les 235 patients sélectionnés dans les différentes pathologies ont déjà été reçus et 113 ont été opérés avec succès », a déclaré avec satisfaction André Mama Fouda. Pour cette troisième mission au Cameroun, les experts de la mission médicale Orbis mettent un accent particulier sur le transfert des compétences.

« A mi-parcours de cette mission de haut niveau de formation que le chef de l'Etat a voulu offrir à nos jeunes spécialistes en ophtalmologie et des équipes techniques rattachées, nous notons avec satisfaction que plus de 70 à 75 % des médecins et professeurs en ophtalmologie, infirmiers et même des agents techniques sont déjà formés », s'est réjoui le Minsanté. Des apprenants qui reçoivent une formation de haut niveau sur de nouveaux gestes nécessaires à la prise en charge de différentes pathologies oculaires à l'instar de la cataracte, du glaucome, du strabisme, de la rétinopathie, de la malformation des paupières.

A l'en croire, 108 personnels de santé sont en train de bénéficier de la formation. Un volet qui nécessite des simulateurs sophistiqués permettant aux jeunes méde cins d'acquérir de bons réflexes. « Le ministre de l'Enseignement supérieure en charge de la formation des médecins notamment des spécialistes en ophtalmologie, a apprécié le degré de technicité des simulateurs qu'on retrouve dans cet avion et qui permet à ces professionnels de santé oculaire d'acquérir des gestes sûrs dans un temps très court. C'est une meilleure appréciation de ce qu'il faudra faire pour que la formation que nous voulons pour nos ophtalmologistes puisse effectivement se concrétiser voire se solidifier », a espéré le Minsanté.