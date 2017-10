Cameroun: Gospel - Gaston Beni en messager du Christ

Le chantre-évangéliste a présenté son nouvel album « Espoir en Jésus » lors d'une conférence de presse le 22 octobre dernier à Yaoundé.

«Jésus n'oublie personne ». Le 22 octobre dernier au site Campus pour Christ sis au quartier Biyem-Assi à Yaoundé, la foule de personnes déjà installées, savoure chaque ver de cette nouvelle mélodie gospel. Un extrait de l'album de dix titres que vient de commettre Gaston Beni. Ce nouveau projet est un moyen d'évangélisation pour l'artiste, qui se trouve être pasteur. «Dans un monde troublé comme celui dans lequel nous vivons, Jésus est la seule personne en qui nous pouvons nous confier », assure-t-il.

Surfant sur des airs de makossa, « bendskin », en passant par le zouk, le reggae et la salsa, Gaston Beni souhaite que chacun y trouve son compte. Il veut surtout jouer sa partition dans la musique gospel au Cameroun. « Je fais du gospel pour témoigner au monde ce que le Seigneur a fait pour moi, afin de toucher autant que je peux les âmes perdues et les amener à la repentance », confie l'artiste. Pour matérialiser un tel vœu, il s'associe à Commando Big-G, son manager. « Il est très ambitieux, raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure à ses côtés », explique le manager. Dans ses dix titres, l'artiste développe plusieurs thématiques à savoir l'amitié avec Christ, l'orgueil, la domination...

Il ne finit pas cette balade musicale sans remercier le Seigneur pour son épouse et pour son soutien, à travers son titre « Elue de mon cœur». C'est dans les années 1990 que Gaston Béni, de son vrai Gaston Tsageu, fait ses premiers pas dans le monde de la musique. Il est alors connu sous le nom de Gaston Solo Deparis. Il travaille avec de nombreuses personnalités telles que Papillon Motaguinya, Tagne Kondom, Beko Sadey, Bebe Muna et bien d'autres. Une tournée artistique qui l'amènera à commettre un premier album hors du champ du gospel intitulé « Epo'oh Memiah », en 1999. Et quelques années plus tard, il change de registre.