Tunisie: «Je suis arabe, mais je me soigne»

Quand on connaît le personnage, éternel jeune homme à la mèche en bataille, les yeux limpides et le sourire complice, on se repose la question : «Où donc trouve-t-il tout cela ?».

Ce «tout» que nous avions vu et vécu en même temps que lui, dans le même monde, mais sans ce regard décapant et féroce, cet humour ravageur, et dont, finalement, nous n'avions rien vu.

Les Bokboks sont, aujourd'hui, une institution. Ils ont déjà fait l'objet de plusieurs albums. Le prochain est sous presse, et paraîtra dans les jours à venir. A Tunis d'abord, où il sera présenté, avant de faire l'objet d'une co-édition en France avec les éditions Orient que dirige Isabelle Baudis.

L'opus s'appelle, et l'on reconnaît là le caractère provocateur de notre Lotfi Ben Sassi national : «Je suis arabe, mais je me soigne». Et il annonce en page de garde : «C'est incurable».

Le ton est donné. Tout au rythme des dessins, on rit, jaune quelque- fois, avec tristesse souvent, tant ce qu'il décrit est terriblement vrai, mais on rit et là est l'essentiel.