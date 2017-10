Tunisie: Un cap décisif

L'équipe de Tunisie a composté son billet pour le second tour après avoir pris le dessus sur ses adversaires de la phase initiale, le dernier en date étant le Ghana sur un score sans bavure 25-22, 25-14, 25-15. Ce fut donc une promenade de santé pour les Tunisiens et un premier objectif atteint. L'adversaire de la Tunisie tout à l'heure devait être connu hier soir, c'est celui qui s'est classé deuxième de la poule C. La Cavb a procédé à la mise à jour du calendrier de cette poule en désignant la rencontre Cameroun-Nigeria pour hier qui coïncidait avec le premier arrêt de l'épreuve.

Ce duel devait avoir lieu lors de la journée inaugurale et a été reporté suite à l'arrivée tardive des Nigérians au Caire.

Le classement final de la poule concernée dépendait du résultat de cette confrontation. L'équipe qui s'adjuge la première place affrontera en quarts de finale la Libye qui a terminé deuxième de la poule B.

Celle qui se trouve en seconde position jouera contre la Tunisie.

Pour les deux autres rencontres des quarts de finale, l'Egypte, dominatrice de la poule A, aura en face le Rwanda, deuxième de la poule D. L'Algérie en tête de la poule D affrontera la RD Congo deuxième de la poule A.

Pharaons et Algériens auront la tâche aisée et des chances réelles pour passer aux demi-finales.

Les Tunisiens, peu importe leur adversaire, veulent rester sur la dynamique de la victoire et devraient s'appliquer davantage. L'esprit du groupe, la bonne forme du moment et l'endurance mentale constituent autant d'atouts qui doivent contribuer à un nouveau succès.

Exceptions

Durant le premier tour, seules l'Egypte et l'Algérie n'ont pas concédé le moindre set alors que le Niger et le Tchad ne sont pas parvenus à remporter un seul set. Le Rwanda et la RDCongo se trouvent pour la première en quarts de finale de la CAN.

La Libye grâce aux sets average

Toutes les rencontres de la Libye ont duré cinq sets. Une victoire face au Ghana et deux défaites contre la Tunisie et le Kenya.

Il a fallu recourir au calcul du coefficient des sets average pour que la Libye, à égalité de points avec le Ghana, passe aux quarts de finale.

Le tournant de l'épreuve

Avec le début des choses sérieuses de la compétition africaine, la course au titre sera agréable à suivre. Il est à espérer que la réussite populaire sera au rendez-vous, contrairement au premier tour qui s'est déroulé en présence d'une faible assistance.