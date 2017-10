Tunisie: Jendouba entend creuser l'écart

Auréolé par son dernier succès grâce au coup de patte de Youssef Mouihbi, l'ASM se déplace à Zarzouna pour y défier la Stir locale. Gafsa, quant à elle, sera à l'épreuve du déplacement du côté de Korba. Quant à l'ASK, il sera soumis au révélateur de l'ASA, à l'Ariana. Périlleux déplacement donc pour trois ténors qui envisagent de jouer les premiers rôles à terme. Ce ne sera guère une sinécure, sachant que l'ASA, Zarzouna et Korba ne veulent ni s'enliser ni perdre espoir de se mêler à la course aux places d'accessit.

Toujours volet groupe A, le SRS sera, quant à lui, sur du velours face à l'ESHS. Surprenante équipe jusque-là que ce Sfax Railways Sport.

Ce grand club a débuté le championnat sur les chapeaux de roues et n'a pas l'intention de lâcher prise. A ce rythme, un retour salutaire en Ligue 1 ne serait que justice pour un club habitué à la Ligue 1 et aux consécrations. Nous n'y sommes pas encore, toutefois. Il va falloir tout d'abord cravacher dur pour maintenir la cadence et achever ce «warm-up» de D2 dans la peau d'un postulant sérieux aux places d'accessit. Au sein de la poule B, le CSHL tentera de panser ses blessures après avoir mordu la poussière lors du derby face au Sporting Ben Arous. Pour les Verts, il s'agira de glaner les trois points du match face à Soliman et retrouver à terme un meilleur classement. Du côté Menzel Bourguiba, le SAMB n'aura pas la tâche facile face justement au SCBA. Là, tout pronostic serait superflu sachant que tout peut arriver lors de ce match.

Mission redressement pour l'OB

A Jendouba, le leader reçoit le CS Chebba, un promu qui n'a pas froid aux yeux mais qui paie le contrecoup de son manque d'expérience. Quant à Jendouba Sport, l'heure est venue de penser à prendre le large en tête d'affiche. A Sfax, les «3S» croiseront le fer avec des Béjaois qui montent en régime depuis peu. Bien que sanctionnés par la Fifa (retrait de six points), la mission redressement a été enclenchée par les Cigognes. Encore un effort et le passif de points sera apuré. Enfin, l'OSB reçoit l'ASD et tentera de mettre à profit cette rencontre pour décoller au classement.

Le programme

Groupe A

Demain

AS Ariana - AS Kasserine

STIR Zarzouna - AS Marsa

CS Korba - EGS Gafsa

Samedi

SR Sports - ESH Sousse

Groupe B

Demain

CSH Lif - AS Solimane

SA Menzel Bourguiba - SC Ben Arous

Jendouba Sport - CS Chebba

SS Sfaxien - Olympique de Béja

Olympique Sidi Bouzid - AS Djerba