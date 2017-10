Tunisie: Un bond dans le temps

La création nous téléporte dans le temps, dans un «Café Chanta» géré par Mehrez, un propriétaire aux prises à une crise financière, ayant du mal à retenir ses employés, qu'il n'arrive plus à payer. Les protagonistes, aux prises à des déboires financiers, se retrouvent dans une situation tout aussi critique et grinçante que leur gérant, par qui les malheurs arrivent juste après le départ précipité de son épouse et de sa belle-famille, tous de confession juive, peu après la Guerre des six jours.

Malgré les conditions économiques critiques, il parvient à retenir son équipe pour la programmation de ramadan 1967/1968. S'ensuit une série rocambolesque d'intrigues légères, ponctuées de performances musicales : danse orientale, mais surtout de chant traditionnel de Salah Khémissi. Méconnu de la jeune génération, considérablement présent lors de l'avant- première et bien après, ce dernier était l'un des rares artistes incarcérés sous Habib Bourguiba, pour avoir osé modifier les paroles d'une chanson, dédiée à l'ancien régent.

«Au suivant» est un voyage historique, qui dévoile les aléas d'une époque «bourguibiste» pas si clémente qu'on le clame. Entre humour et art, le spectateur voyage, suit l'intrigue, et découvre un patrimoine musical inconnu, le tout soutenu par un jargon tunisien tantôt décalé et parfois totalement inaccessible, où anciens proverbes et jeux de mots fusionnent, grâce à l'interprétation remarquable d'une partie des 7 acteurs, notamment celle de Maryem Sayeh et du jeune Wajdi Borgi. Bel hommage à une Tunisie d'antan, accompli grâce à la collaboration du Centre culturel international de Hammamet et de la «Compagnie Founoun».