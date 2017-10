Tunisie: «Le Caire confidentiel», un thriller qui remplit son contrat

Une peinture bien sombre du Caire, représentée à travers une incursion dans les corps de la police, gangrenée par la corruption de bas en haut de l'échelle, du plus petit agent jusqu'aux gradés des services de sûreté de l'Etat. Le théâtre des événements est la capitale égyptienne. Le contexte temporel est le mois de janvier 2011. Quelques jours avant la révolution égyptienne.

Une chanteuse de cabaret est trouvée égorgée dans une chambre d'un grand hôtel. Une jeune femme de chambre soudanaise, Salwa, (Mari Malek) est le témoin clé du meurtre. Le ton est donné. Elle sera traquée tout au long du film pour être éliminée. Nourredine, chargé de l'enquête par son oncle, se retrouvera empêtré dans une grave affaire. Le coupable pourrait bien être l'ami intime du fils du président Moubarak, le député et entrepreneur Hatem Shafiq (Ahmed Selim). N'ayant cependant pas perdu totalement son âme ni la rigueur professionnelle de l'enquêteur avisé qui l'est, Nourredine n'arrêtera pas ses investigations malgré les multiples ordres donnés par son oncle. Un parfait corrompu qui joue dans la cour des grands et chargera son neveu de classer l'affaire sans suite, «s'agissant d'un suicide» ! Nourredine est tenu de fermer les yeux avec à la clef une promotion. Il sera promu colonel mais portera mal un uniforme étriqué. Au passage, les méthodes et modes de fonctionnement de la police en Egypte sous le règne finissant de Moubarak sont mis à nu.

Une caméra alerte

C'est une description minutieuse de la société et des bas-fonds de la mégalopole, avec ses quartiers populaires squattés en partie par des immigrés soudanais. Le Caire nocturne à travers ses soirées manifestement sulfureuses est également visité. La révolution égyptienne est la toile de fond de ce drame politico-social.

Le leitmotiv des manifestations contre le régime rythmant les scènes et allant en grandissant, incitées quelque part par «la fuite du président tunisien», a conféré de l'épaisseur à l'histoire. Quant au scénario signé par le réalisateur Tarik Saleh lui-même, il captive le spectateur aux prises déjà avec le mouvement d'une caméra alerte.

Outre les couleurs sombres en mode dominant, une grande partie de l'histoire se déroule la nuit. Chaque scène dégageant à part entière une ambiance tendue et angoissante. Le fil conducteur, le meurtre de la chanteuse, n'est toutefois jamais rompu. Zoomant sur les visages, le metteur en scène entraîne le spectateur dans une tension contagieuse. Un thriller au rythme haletant avec les caractéristiques du genre; des rebondissements, des pistes et de fausses pistes, des poursuites et des renversements de situations.

Salué par la critique

D'une durée de 106 minutes, on ne voit pas le temps passer. Tarik Saleh nous tient en haleine jusqu'aux dernières séquences. Les manifestations de la place Tahrir contre le régime ont éclaté. La vérité sur le meurtre de la chanteuse également.

A travers la multitude de personnages secondaires, importants pour tisser l'intrigue, ressort Nourredine, héros dans toute sa dimension, avec son physique d'athlète et sa ténacité à percer le mystère des meurtres qui se sont succédé après celui de la chanteuse. Il a porté le film sur ses épaules dans un jeu admirable et une terrible solitude. L'oncle, l'acteur égyptien expérimenté, Yasser Ali Maher, n'a pas démérité non plus, ni la traquée Salwa, la jeune actrice soudanaise, Mari Malek.

Ainsi, salué par la critique, «Le Caire confidentiel» a obtenu le prix du Festival du film de Sundance 2017 et le grand prix du film policier de Beaune 2017. Les personnages au caractère bien trempé, les dialogues, les décors naturels et l'intrigue sont autant de bonnes raisons d'apprécier ce thriller qui a rempli son contrat et de le revoir, si besoin.