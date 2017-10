Madagascar: Croisières - Le navire allemand «Aida Aura» desservira Madagascar

Partagez cet article

Outre la compagnie italienne Costa croisière, fidèle à la Grande île depuis des années, le paquebot allemand Aida desservira quelques côtes malgaches durant la prochaine saison de croisière. C'est dire si les touristes sont nombreux à vouloir visiter Madagascar lors de la prochaine saison 2017-2018 qui débutera à partir de novembre. C'est ce qui ressort du site d'informations lactualité.mg dans un article mis en ligne le 25 octobre.

Le paquebot Aida Aura peut transporter un maximum de1300 passagers. Il desservira les côtes est et nord de Madagascar, plus précisément Nosy-Be, Antsiranana et Toamasina.

Costa Croisière maintient son itinéraire Saint-Denis-Madagascar

Quant à la compagnie Costa Croisière, elle sera fidèle au rendez-vous cette saison. Le navire Costa néoRiviera entreprendra plusieurs passages dans ces trois villes touristiques, à raison de deux rotations par mois, et cela jusqu'au mois de mars 2018.

Malgré l'épidémie de peste déclarée dans le pays, la compagnie italienne maintient toujours son itinéraire Saint-Denis-Madagascar. Le départ est d'ailleurs fixé ce 26 octobre depuis le chef-lieu réunionnais.

«Nous sommes engagés dans la sécurité, la santé et le bien-être de nos invités et de nos équipages, nous sommes en contact étroit avec les responsables de la santé publique concernés, suite aux récents cas de peste enregistrés à Madagascar. D'ailleurs, notre équipe médicale surveille continuellement la situation et son évolution, et nous évaluerons toutes modifications d'itinéraire possible, si les circonstances l'exigent», confirme le responsable de la relation presse de Costa croisière, à la rédaction de www.lactualite.mg.

Hausse de 100% du nombre de croisiéristes

La venue de ces bateaux de croisières engendre des retombées économiques conséquentes pour les villes d'accueil. Le pic des croisiéristes est enregistré durant la saison 2015-2016, pendant laquelle ils ont été au nombre de 29 059 à avoir visiter les côtes malgaches, soit une croissance de 100% par rapport à la saison précédente qui était de 14 094.