Ile Maurice: Smart City de Jin Fei - Les habitants de Baie-du-Tombeau entre tristesse et soulagement

Près des ruines de la boutique se dressent déjà des rouleaux de fils de fer qui délimiteront bientôt l'accès à la falaise, où elle se trouvait. Les habitants se disent partagés entre un sentiment de tristesse et de soulagement. Chagrin, d'autant plus que c'est une page de la région qui se tourne. Mais réconfort, parce qu'avec ces nouveaux projets, des améliorations à leur vie sont attendues.

Quelque 120 ouvriers de la China Construction Eight Engineering Division Corporation travaillent sur ce projet de 14 000 m2. À terme, il y aura une grande salle dédiée à l'événementiel, des boutiques, une salle de cinéma et autres restaurants.

Du haut de la plage du Goulet, quelques badauds s'arrêtent devant la boutique rasée. À quelques mètres de là, l'Eden Garden Culture and Entertainment Square, en construction depuis septembre 2016 et qui sera complété d'ici l'année prochaine.

