Ouganda: Parliament watch - Deux jeunes femmes brisent les murs du parlement ougandais

Parliament watch, c'est le projet de surveillance citoyenne par lequel deux jeunes braves femmes ont brisé le mur du parlement ougandais. Oui, seulement à deux, elles l'ont fait !

Nous sommes en 2012. Le travail des parlementaires est un secret de l'hémicycle. De nouvelles lois sont adoptées, d'autres abrogées, sans que l'on sache quand, ni comment. Dans la population, ce sont les lamentations. Les impôts montent, certaines facilités sont supprimées, sans que cette dernière ne soit au courant. Jacky Kemegisa, Irine Inkomwo, deux jeunes étudiantes à travers l'initiative Parliament watch, veulent briser ce mur qui sépare les élus des électeurs. Jacky fait le journalisme et est en 2è année. Son amie, elle est déjà en stage après sa formation en droit.

Tout commence un soir, dans un bus à Kampala. Les deux copines rentrent à la maison ensemble. Et une idée folle fuse de la conversation : créer un observatoire du Parlement, le Parliament watch. Mais, comment ? Le Parliament House est inatteignable. Ses murs sont infranchissables. L'information inaccessible. « La première chose à faire était de créer des comptes sur les réseaux sociaux. Puis, couvrir au quotidien le travail de la vingtaine des commissions parlementaires, comme des journalistes », se rappelle Jacky. Seul hic : Jacky et Irine ne sont pas des journalistes. Elles n'ont donc pas l'accès facile au Parlement : « nous avons décidé de demander une carte de presse. Il fallait expliquer pourquoi. Nous avons présenté notre idée. A notre surprise, elle a paru attrayante et nos cartes ont été imprimées par la commission nationale de la presse».

Ça y est ! Jacky et Irine peuvent fouler le tapis parlementaire. Mais la bataille est loin d'être gagnée. Car l'ambition est grande, très grande : « nous voulions faire quelque chose qui s'écarte de l'habituel, différente de ce que font les journalistes tous les jours. Nous désirions creuser un peu plus, aller en profondeur. Par exemple suivre et rapporter tout ce qui se passe dans les commissions parlementaires», raconte la jeune journaliste de formation, devenue cheffe éditrice de Parliament Watch. L'ambition est grande. L'enjeu de taille : « une fois élus, les parlementaires se la coulent douce à Kampala. Ils disent qu'ils représentent le peuple au niveau national et oublient ceux qui les ont élus dans leurs circonscriptions ».

Et les deux jeunes femmes se battent pour rétablir les ponts. « Nous sommes allées au bureau de classement, au parlement, nous avons introduit une demande formelle pour l'accès à certains documents : la loi budgétaire, les rapports de différentes commissions, des projets de lois, ... les documents nous ont été offerts ». Première Victoire ! Mais où et comment publier ce contenu ?

Les deux jeunes femmes décident d'appeler une connaissance rodée dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information. Un site web est créé. Les comptes Twitter et Facebook sont retravaillés. Jacky rédige son premier article. En Mars 2013, Parliament Watch fait sa première publication sur le travail parlementaire.

Sur Internet, c'est l'explosion. Les questions des internautes pleuvent. Jacky et Irine sont encore obligés de contacter les parlementaires pour qu'ils répondent. Des live chat sont organisés sur twitter. La parole se libère. Et Parliament Watch ne fait que gagner en crédibilité et en audience. Quatre ans plus tard, l'organisation est suivie par plus de 40 mille internautes sur twitter, et près de 25 mille sur Facebook. Des dizaines de rapports ont été déjà publiés sur le travail parlementaire. Et aujourd'hui, Parliament Watch est devenue l'une des principales sources d'information pour les médias, la société civile, les universités, les ONG.

Comme quoi, à deux, de jeunes femmes sont capables de briser des murs, a priori, infranchissables. C'est vrai en Ouganda. Et peut l'être aussi ailleurs.