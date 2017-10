Togo: UNIR veut fédérer les "énergies pour un développement harmonieux du pays"

Dans notre dernier article mise en ligne hier mercredi, nous vous informions de la tenue en cette fin de semaine, du Congrès du parti au pouvoir UNIR (Union pour la République) dans la ville de Tsévié où l'on s'active pour faire de ce rendez vous une réussite.

Dans un communiqué rendu public ce jour, le parti confirme la tenue de ce congrès statutaire, le premier du genre depuis la création de ce parti.

"Le parti Union pour la République (UNIR) tient son Congrès statutaire les samedi 28 et dimanche 29 octobre 2017 au stade municipal Dr Kaolo de Tsévié (préfecture de Zio), chef-lieu de la région maritime", renseigne le communiqué qui annonce également pour thème à ce Congrès, « Unir nos énergies pour un développement harmonieux du pays »,.

On indique par la même occasion qu'il s'agira pour les délégués qui viendraient "de toutes les préfectures du Togo, de faire le bilan, de mettre en place les instances du parti et d'exploiter les perspectives".

En tout cas sur le terrain à Tsévié, les choses s'accélèrent à désormais moins de 48 heures de l'ouverture de ce congrès.

Des tentes dressées sur l'aire de jeu du stade Dr Kaolo de Tsévié, des engins et du personnel qui s'activent dans les environs pour les derniers réglages, et aussi certains lieux réquisitionnés pour des activités connexes au Congrès (concert et autres activités récréatives...).

Ce congrès du parti de Faure Gnassingbé se tenant à une période où l'actualité politique est très mouvementée au pays depuis déjà deux mois, avec pour revendications des opposants au régime de Lomé d'un retour à la Constitution de 1992 et le droit de vote de la diaspora, il faudra de toute évidence s'attendre aussi à ce que ce Congrès soit une occasion de faire constater que le parti au pouvoir se porte à merveille et de lui donner encore plus de dynamisme en vue des législatives et locales de 2018, en s'inspirant des manquements qu'ont pu peut-être constatés par la machine à penser du parti au symbole du tweeter renversé dans un fond bleu azur.