Burundi: Projet de réformes constutionnelles - Un référendum pour quoi faire ?

Ensuite, l'homme a réussi à désarticuler toute son opposition qu'il a méthodiquement éliminée dans les violences qui font le quotidien du Burundi, ou contrainte à l'exil et ce, devant une communauté internationale impuissante. Il ne rencontre plus aucune résistance et a le champ libre pour sa folle aventure.

Et pour causes. D'abord, Nkurunziza est dans la logique du pis-aller. Bien conscient que la perte du pouvoir ne sonnerait pour lui que le début de sa descente aux enfers, il a fait le choix de la seule voie qui peut lui garantir une chance de survie : celle de mourir au pouvoir.

On ne peut qu'être choqué de voir que malgré tout le sang versé des Burundais, Nkurunziza fait des pieds et des mains pour s'accrocher au pouvoir. Mais faut-il véritablement s'en étonner ? A cette question, l'on ne peut répondre que par la négative.

Entre autres nouvelles dispositions, il y a l'institution d'un Premier ministre, chef du gouvernement, issu du parti majoritaire en lieu et place de deux vice-présidents et celle d'un seul vice-président issu de l'opposition, sans aucun pouvoir réel.

